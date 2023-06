L’indice composite de Shanghai forme un motif de drapeau baissier

Les indices Shanghai Composite et China A50 ont légèrement progressé alors que le marché reflétait le solide PMI des services et le nouveau plan de sauvetage du secteur immobilier. L’indice de premier ordre de Shanghai a bondi à 3 241 RMB, quelques points au-dessus du plus bas du mois dernier de 3 171 RMB. Pourtant, il reste ~ 5,5% en dessous du point le plus élevé de cette année.

Plan de sauvetage immobilier en Chine

L’économie chinoise ne se redresse pas aussi vite que la plupart des analystes s’y attendaient plus tôt cette année. La semaine dernière, les chiffres du PMI manufacturier ont montré que le secteur reste sous pression alors que la demande interne et externe s’est estompée.

Lundi, de nouvelles données ont révélé que le secteur crucial des services se portait mieux. Les données PMI des services sont arrivées à 57,1 en mai, plus élevées que les 56,1 précédentes.

Plus important encore, les métaux de base qui sont considérés comme un baromètre de la reprise chinoise ont tous chuté. Le cuivre, l’aluminium et le minerai de fer ont tous glissé à leurs niveaux les plus bas depuis des mois.

La majeure partie de cette performance est due au secteur immobilier, qui contribue substantiellement au PIB. Au cours des dernières années, la demande de maisons a diminué suite à l’effondrement d’Evergrande.

Désormais, Pékin se concentre sur la relance du secteur en modifiant certaines des commissions existantes. Certains des nouveaux changements réduisent l’acompte requis pour acheter des maisons dans certaines villes et réduisent la commission des agents sur les transactions.

https://www.youtube.com/watch?v=Y2uJWTGxBRo

En outre, le gouvernement envisage de restreindre les achats de maisons résidentielles et de simplifier le processus d’acquisition. Il espère changer la fortune des entreprises du secteur. Pourtant, on se demande si ces politiques auront un impact sur le secteur.

Pendant ce temps, les analystes de Morningstar estiment que les actions de Hong Kong et de la Chine continentale se négocient avec une décote importante.

Prévisions de l’indice composite de Shanghai

Le graphique journalier montre que l’indice de Shanghai a dérivé vers le bas au cours des dernières semaines. Récemment, cependant, il a tenté de se redresser et s’est déplacé légèrement au-dessus du point de résistance clé à 3 220, le point le plus bas en mars et février.

Les moyennes mobiles exponentielles sur 25 jours et 50 jours ont fait un croisement baissier tandis que l’indice a formé un motif de drapeau baissier qui est représenté en bleu. Par conséquent, il est probable que l’ indice connaisse bientôt une cassure baissière alors que les vendeurs ciblent le prochain point de résistance à 3 168, le côté inférieur de la configuration du drapeau baissier.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle