Le cours de l’action ICICI a formé un schéma risqué : évitez jusqu’à ce que cela se produise

Le cours de l’action ICICI Bank a évolué latéralement au cours des derniers jours et se situe près de son sommet historique de 958 INR. L’action se négociait à 937 ₹, soit quelques points en dessous de son record de 958 ₹. Au total, le titre a bondi de 17 % cette année et d’environ 50 % par rapport au point le plus bas de 2022.

Décision sur les taux d’intérêt de la RBI

ICICI et d’autres banques indiennes se sont bien comportées au cours des derniers mois, aidées par la reprise de l’économie. Les résultats les plus récents ont montré que le bénéfice d’exploitation de la société a bondi de 36,4% au premier trimestre pour atteindre 13 866 crore ₹. Son résultat d’exploitation de base a bondi de 34,7 % tandis que le bénéfice après impôts a bondi de 30 %.

Les bénéfices de la société ont bondi, aidés par des portefeuilles de prêts nationaux plus élevés et des taux d’intérêt plus élevés. Comme d’autres banques centrales, la RBI a relevé ses taux d’intérêt. Les taux d’intérêt sont passés du creux pandémique de 4,0 % à un sommet de 6,50 %.

Les banques ont tendance à gagner plus d’argent lorsque les taux d’intérêt augmentent, car elles ajustent généralement leurs prêts personnels et commerciaux. La RBI devrait laisser ses taux jeudi compte tenu de la baisse récente de l’inflation.

ICICI et d’autres banques indiennes se sont également bien comportées car elles n’ont pas été touchées par la récentefaillite de Credit Suisse et de Silicon Valley Bank (SVB). D’une part, ils ont des exigences de capital plus élevées, ICICI ayant un ratio de capital Tier-1 de 17,60 %. La plupart des grandes banques du monde occidental ont un ratio inférieur à 14 %.

Les analystes sont également optimistes sur le cours de l’action ICICI. Dans un communiqué publié mardi, les analystes de Jefferies se sont dits optimistes quant à l’entreprise. Il a cité sa capacité à augmenter ses bénéfices, l’amélioration de la qualité de ses actifs et sa capacité à offrir un rendement des capitaux propres plus élevé.

Prévision du cours de l’action ICICI

Graphique ICICI par TradingView

Le cours de l’action ICICI a suivi une tendance haussière au cours des dernières semaines. Plus récemment, les actions ont évolué latéralement alors qu’elles se situent sous le point de résistance clé à 958,05 ₹, son plus haut niveau historique. Le titre est passé au-dessus des moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 25 et 50 jours.

Il a formé un motif à double sommet dont l’encolure est à ₹ 797. Dans l’analyse de l’action des prix, ce modèle est généralement un signe baissier. Par conséquent, les haussiers doivent dépasser cette résistance à ₹ 958 pour que la tendance à la hausse se poursuive. Si cela se produit, le prochain niveau à surveiller sera à 1 000 ₹. Avant cela, il y a des signes que les actions pourraient chuter dans les prochains mois.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle