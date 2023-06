Le marché boursier turc atteint un niveau record au milieu de l’effondrement de la lire (USD/TRY)

La bourse turque s’envole. L’Istanbul Borsa 100 a augmenté de près de 4 fois au cours des dix-huit derniers mois. L’indice a bondi de 25% depuis l’élection présidentielle turque il y a deux semaines, qui a vu Recep Tayyip Erdoğan remporter un nouveau mandat.

C’est loin d’être une ascension boursière normale, cependant. Non seulement il dépasse de manière significative tous les autres grands indices boursiers, mais il survient dans un contexte d’effondrement de la monnaie nationale et d’une économie en plein désarroi suite à une politique monétaire très peu conventionnelle.

Pourquoi la livre turque s’effondre-t-elle ?

La devise de Tukey, la lire (USD/TRY), est en baisse de 16 % depuis les élections du 28 mai et se négocie à un plus bas historique face au dollar. Il y a deux ans, il fallait 8,7 livres turques pour acheter un dollar américain. Aujourd’hui, 23,67 lires vous achètent cette même lire, ce qui équivaut à une dévaluation de 63 %. Au cours des cinq dernières années, la dévaluation est encore plus élevée à 80 %, alors que le dollar s’échangeait à moins de cinq lires.

Peu de temps après la victoire électorale d’Erdoğan, nous avons rassemblé un article sur les politiques monétaires non conventionnelles du pays et la disparition de la monnaie, mais en vérité, un rapide coup d’œil sur la trajectoire des taux d’intérêt de la banque centrale au cours des dix-huit derniers mois dépeint l’approche « à contre-courant ». (pour le dire poliment) que le régime a pris.

Alors que le monde entier a relevé ses taux d’intérêt de manière agressive tout au long de 2022 (et continue de le faire aujourd’hui, à mi-2023), pour lutter contre la crise d’inflation la plus profonde depuis les années 1970, la Turquie n’a pas augmenté une seule fois. Non seulement cela, mais les taux d’intérêt ont en fait été réduits.

Erdoğan a affirmé après les élections que le taux d’intérêt de la banque centrale “a maintenant été réduit à 8,5% et vous verrez l’inflation continuer à baisser”. En ce qui concerne l’inflation galopante, il a déclaré que “si quelqu’un peut le faire, je peux le faire”.

Le graphique ci-dessous compare l’approche de la banque centrale turque en matière de politique de taux d’intérêt par rapport aux États-Unis :

L’administration turque a également brûlé les réserves de change dans le but de soutenir la lire, en particulier pendant la période précédant les élections. Le Financial Times a rapporté qu’Erdoğan avait réduit ses réserves de devises et d’or de 17 milliards de dollars au cours des six semaines précédant les élections générales, soit une baisse de 15 %. Ces 17 milliards de dollars sont répartis entre un retrait de 9,5 milliards de dollars de devises étrangères et 7,5 milliards de dollars d’or.

Les autorités ont également introduit des contrôles de capitaux dans le cadre des efforts continus pour soutenir la lire. L’accès aux devises étrangères a été rendu difficile pour les citoyens turcs, tandis que les importations d’or ont été suspendues après le tremblement de terre de février, la demande au détail ayant grimpé en flèche. Le déficit du compte courant s’est creusé à un niveau quasi record.

Telle est la pression sur la monnaie, le gouvernement a introduit des comptes d’épargne spéciaux qui paient un taux d’intérêt plus élevé si la lire se déprécie (aux frais du gouvernement). Cela a été conçu pour soutenir la demande de lire et protéger son taux de change en baisse. Il y a actuellement plus de 120 milliards de dollars dans les comptes, et ils ont coûté au pays environ 4,7 milliards de dollars jusqu’à présent, depuis leur introduction en 2021.

Pourquoi la bourse turque est-elle en hausse ?

Alors, dans ce contexte d’effondrement de la monnaie et de mauvaise gestion monétaire et budgétaire, pourquoi la Bourse monte-t-elle ? Eh bien, deux raisons.

La première est pour cette raison exacte : l’effondrement de la monnaie. Un rendement proche de 4X en dix-huit mois semble incroyable, mais cela est mesuré en livre turque, ce qui fausse le rendement. En termes de dollars américains, le marché boursier turc semble moins dramatique :

Néanmoins, bien que l’ascension soit quelque peu atténuée lorsqu’elle est mesurée en dollars, elle affiche tout de même un gain de 63 % au cours de la dernière année. À titre de comparaison, l’indice américain S&P 500 a augmenté de 17 % au cours de la même période. Ainsi, la performance a toujours été formidable, et il y a plus qu’une lire dévaluante qui déforme l’image ici.

Eh bien, il y en a et il n’y en a pas. La raison pour laquelle les citoyens turcs injectent de l’argent dans le marché boursier est que c’est la meilleure option disponible pour protéger sa richesse. Ce rallye est en grande partie d’origine nationale, les investisseurs étrangers hésitant encore à saisir le risque financier et politique qu’offre la Turquie.

Et quand on y pense, il n’est pas surprenant que les Turcs se tournent vers les actions. L’inflation a atteint 85 % en octobre dernier, et même si elle s’est atténuée depuis, elle atteint 40 %. Avec une inflation pernicieuse et une monnaie nationale dévaluée qui ronge rapidement la richesse et le pouvoir d’achat des citoyens, ainsi que l’accès aux devises étrangères restreint comme indiqué ci-dessus, les citoyens n’ont pas beaucoup d’options.

Avec la banque centrale sous le contrôle d’Erdoğan et suivant une politique chaotique jusqu’à présent, les investisseurs turcs s’entassent dans les actions, quels que soient les fondamentaux. Tout cela s’ajoute à une ascension boursière très peu naturelle, mais qui prend tout son sens dans des circonstances uniques. En termes simples, les Turcs n’ont pas beaucoup d’autres recours vers lesquels se tourner pour protéger leur pouvoir d’achat.

Existe-t-il un nouveau régime monétaire en Turquie ?

Nous avons publié la semaine dernière une analyse sur la lire suite à la promesse du nouveau ministre des Finances Mehmet Şimşek que la Turquie reviendrait à des politiques « rationnelles ».

“La transparence, la cohérence, la prévisibilité et le respect des normes internationales seront nos principes de base pour atteindre l’objectif d’augmenter le bien-être social”, a-t-il déclaré alors qu’il prenait officiellement le rôle de ministre des Finances.

La Turquie n’a d’autre choix que de revenir à une base rationnelle. Nous donnerons la priorité à la stabilité macrofinancière.

Mais on ne sait toujours pas quelle autonomie sera accordée à Şimşek, Erdoğan étant connu pour contrôler la banque centrale et le régime monétaire. En outre, si la politique conventionnelle est poursuivie, la lire chutera probablement davantage avant de se stabiliser, compte tenu du soutien artificiel du taux de change qu’Erdoğan a effectué jusqu’à présent.

« Réduire l’inflation à un chiffre à moyen terme… et l’accélération de la transformation structurelle qui réduira le déficit du compte courant sont d’une importance vitale pour notre pays », a poursuivi Şimşek.

Quoi qu’il en soit, le marché boursier turc semble susceptible de continuer à attirer des capitaux à l’intérieur du pays, car ce double problème d’inflation et de dévaluation de la monnaie n’a pas de solution facile.

Les commentaires d’Erdoğan après les élections, qui promettaient de maintenir les taux bas – ce qui représenterait exactement le contraire de la politique « rationnelle » à laquelle Şimşek avait promis que la nation reviendrait, viennent encore ternir le tableau.

“S’il vous plaît, suivez-moi au lendemain des élections, et vous verrez que l’inflation baissera avec les taux d’intérêt”, a déclaré Erdoğan à CNN avant les élections de mai. Poussé plus loin sur la question de savoir si cela signifiait qu’il n’y aurait pas de changement dans la politique économique, il a répondu avec insistance: «Oui. Absolument.”

Ces citations, et cette contradiction contre la politique rationnelle promise, résument parfaitement pourquoi la Turquie est dans un tel gâchis, et pourquoi les investisseurs étrangers resteront probablement hésitants à considérer les actions turques. Dans le même temps, il explique également comment pour les citoyens turcs, le marché boursier a été leur meilleure option. Mais c’est loin d’être un rallye “normal”.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle