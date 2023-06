Le représentant américain Brad Sherman sur la “fin” de la cryptographie de la SEC aux États-Unis : “J’espère que oui”

Le représentant américain Brad Sherman a poursuivi sa position anti-crypto, affirmant cette fois dans une interview avec CNBC que la crypto a ” attiré tant de charlatans et a certainement besoin d’une réglementation”.

Le membre du comité des services financiers de la Chambre des États-Unis a fait ces remarques lors d’une apparition dans l’émission “The Exchange” avant l’annonce des taux de la Fed. Ses commentaires sont également intervenus après la récente action réglementaire contre Binance et Coinbase par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Lorsqu’on lui a demandé si la réglementation sur la crypto et la vague soudaine d’actions et de poursuites judiciaires de la SEC présageaient la fin de la crypto en Amérique, le membre du Congrès a répondu :

“J’espère que oui, ne le pensez pas”, avant d’ajouter que la crypto, même en tant que réseau d’investissement, n’était pas bonne pour l’Amérique.

Il a ajouté que la définition de la crypto-monnaie était “l’argent caché”, expliquant que ses fraudeurs fiscaux et sanctionnés ont besoin d’argent caché.

Sur l’argument selon lequel la crypto est là pour réduire les coûts de transaction pour l’Américain moyen, il s’est exclamé que l’industrie existe depuis un certain temps et que même lorsqu’elle a atteint la capitalisation boursière de 3 billions de dollars, cela “n’a pas rendu plus facile ou moins cher de acheter un sandwich.

Son argumentation :

En novembre 2022, l’échange de crypto FTX s’est effondré de façon spectaculaire et le PDG de l’époque, Sam Bankman-Fried, a été arrêté et accusé de fraude, entre autres crimes. Des millions de clients ont été victimes de l’implosion de FTX, suite aux faillites de plusieurs sociétés de cryptographie, événements capturés dans ces 25 statistiques d’une “folle 2022” pour la crypto.

Bien qu’il ne pense pas que la cryptographie sera “régulée”, Sherman affirme que la chute de l’industrie est elle-même.

« Il a attiré tellement de charlatans, et il a certainement besoin d’être régulé. Sam Bankman-Fried n’est pas le seul. En fin de compte, je pense que la crypto va s’estomper à cause de la crypto. Il n’y a aucune raison logique pour laquelle Bitcoin a plus de valeur que la pièce de hamster et si la pièce de hamster est là, qu’en est-il de la pièce Cobra ? Il y a un an, j’ai dit, eh bien, il n’y a pas de pièce de monnaie mangouste – peut-être qu’il devrait y avoir une pièce de monnaie mangouste et ils en ont créé une et pendant un certain temps, elle valait des millions de dollars.