Le cours de l’action Rolls-Royce a une hausse de 50,5% alors que des modèles rares se forment

Le cours de l’action Rolls-Royce (LON : RR) a évolué latéralement au cours des derniers mois. L’action s’échangeait à 150p lundi avant une semaine chargée dans l’industrie aéronautique alors que le salon du Bourget démarre. Ce prix est de quelques points en dessous du sommet de 159,90p depuis le début de l’année.

Commandes du Bourget

La plus grande histoire de l’aviation de cette semaine sera le Salon du Bourget. Il s’agit d’un grand événement qui réunit les plus grands acteurs de l’industrie aéronautique. C’est un événement vital où les compagnies aériennes et les constructeurs font de grandes annonces.

Plusieurs annonces sont attendues cette semaine. Par exemple, selon WION, Indigo, une société indienne de premier plan, prévoit de passer une commande record de 500 avions à Airbus, le plus grand constructeur d’avions en Europe.

L’annonce interviendra quelques mois après qu’Air India a annoncé une commande géante de 470 auprès de Boeing et d’Airbus. Deux des plus grandes compagnies aériennes d’Arabie saoudite ont commandé 121 avions tandis que United Airlines a commandé plus de 100 Boeing 787 l’année dernière.

Le salon du Bourget est une partie importante d’entreprises comme Rolls-Royce Holdings en raison des commandes potentielles qui pourraient venir. Les résultats les plus récents ont montré que la société avait des arriérés d’une valeur de plus de 8,5 milliards de livres sterling. Il prévoit de livrer entre 400 et 500 moteurs, plus que les 355 livrés l’an dernier.

Rolls-Royce Holdings estime que son bénéfice d’exploitation pour l’année se situera entre 0,8 et 1 milliard de livres sterling cette année. Ce sera une amélioration par rapport aux 652 millions de livres sterling réalisés en 2022. Son flux de trésorerie disponible devrait passer de 505 millions de livres sterling à entre 0,6 et 0,8 milliard de livres sterling.

Les analystes estiment que le cours de l’action Rolls-Royce est sous-évalué. Ceux de Barclays et UBS pensent que les actions passeront à 156p et 200p. Dans le même temps, un calcul DCF montre que la juste valeur de l’action est de 305p, signalant qu’elle a une hausse de 50,5%.

Prévisions du cours de l’action Rolls-Royce

Graphique boursier RR par TradingView

Le graphique journalier montre que le cours de l’action RR a connu une phase de consolidation au cours des derniers mois. Il a formé un motif de tasse et de poignée, signe d’une poursuite haussière. Le stock forme maintenant la section de poignée de ce modèle.

Il s’est déplacé légèrement au-dessus des moyennes mobiles sur 25 et 50 jours. Par conséquent, il est probable que l’action connaisse finalement une cassure haussière alors que les acheteurs ciblent le prochain point de résistance à 200p, comme je l’ai écrit ici .