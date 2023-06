Warren Buffett double ses investissements au Japon

Wajeeh est un journaliste d’Invezz et couvre les marchés boursiers européens, asiatiques et nord-américains. Wajeeh a 5 ans d'expérience… lire la suite

Warren Buffett continue de voir des opportunités à long terme au Japon. Lundi, l’investisseur légendaire a augmenté sa participation dans cinq des sociétés commerciales du pays.

Voici les cinq entreprises japonaises soutenues par Buffett

National Indemnity Company – une filiale en propriété exclusive de Berkshire Hathaway détient désormais plus de 8,5 % en moyenne de Mitsui & Co Ltd (TYO : 8031), Marubeni, Sumitomo, Itochu et Mitsubishi Corp (TYO : 8058).

La valeur globale des cinq investissements dépasse désormais toutes les autres actions détenues par Berkshire en dehors des États-Unis. Dans « Street Signs Asia » de CNBC, Hugh Shelby-Smith de Talaria Asset Management a noté :

Le Japon a l’une des meilleures histoires macroéconomiques qui soient. Ce n’est pas la raison pour laquelle nous investissons, mais il est clair que nous voyons des flux de fonds vers le Japon à un rythme que nous n’avons pas vu au cours des quinze dernières années.

Pourtant, Nikkei 225 se négocie en légère baisse lundi.

Les plans de Warren Buffett pour ses investissements japonais

L’Oracle d’Omaha prévoit de maintenir son exposition au Japon à long terme, mais s’est déjà engagé à ne pas pousser sa participation dans aucune de ces sociétés au-dessus de 9,9 %.

Sa société holding de conglomérat multinational n’a pas d’investissements au-delà des cinq dits au Japon. Shelby-Smith de Talaria a également déclaré aujourd’hui :

Nous constatons une dynamique de croissance positive en glissement annuel [au Japon]. Vous avez un sweet spot en termes d’inflation. Et il y a beaucoup d’actifs [au Japon] dont le prix est comme si la déflation allait exister à perpétuité.

Les cinq sociétés que Warren Buffett a déclaré en avril qu’il ajouterait, comme Invezz l’a rapporté ici, ont un portefeuille diversifié avec la valeur et les flux de trésorerie comme priorité.