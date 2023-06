Le cours de l’action Royal Mail augmente: 3 raisons d’éviter les actions IDS

Crispus est analyste financier pour Invezz, couvrant les marchés boursiers, des crypto-monnaies et du Forex. C'est un analyste expérimenté… lire la suite

Le cours de l’action IDS (LON : IDS) a effectué un retour prudent au cours des dernières semaines. Les actions de la société mère de Royal Mail ont atteint un sommet de 220p, le point le plus élevé depuis le 19 mai. Le titre a bondi de plus de 14,7 % par rapport au niveau le plus bas de mai de cette année. Voici quelques-unes des principales raisons d’éviter les actions Royal Mail.

Croissance des revenus en baisse

La raison la plus fondamentale pour laquelle les investisseurs devraient éviter les actions Royal Mail est que ses revenus et sa rentabilité ont fortement chuté au cours des dernières années. Les rapports les plus récents ont montré que les revenus de la société avaient chuté de 12,8 % au cours des neuf mois précédant décembre 2022. Dans son communiqué, la société a cité la baisse structurelle globale des ventes aux lettres et au détail.

Son chiffre d’affaires total a chuté de 6,1 % tandis que ses revenus de colis ont chuté de plus de 17 %. Malheureusement, la société estime que ses conditions commerciales ne s’amélioreront pas cette année. La société estime que sa perte d’exploitation se situera entre 350 et 450 millions de livres sterling.

Par conséquent, alors que l’entreprise a conclu un accord avec ses employés, il est difficile de voir comment Royal Mail renouera avec la croissance.

Bilan tendu

L’autre raison principale d’éviter les actions Royal Mail est le bilan de l’entreprise. Les données montrent que la dette de l’entreprise a augmenté au cours des trois dernières années. Sa dette totale s’élevait à plus de 2,97 milliards de dollars en mars de cette année, contre 2,90 milliards de dollars auparavant. Il avait 0,7 milliard de dollars de dettes avant la pandémie de Covid-19.

Par conséquent, avec la hausse des taux d’intérêt au Royaume-Uni, il est probable que l’entreprise dépensera plus d’argent en paiements d’intérêts. Ceci, en retour, se traduira par des pertes importantes et une compression des marges.

Les inefficacités d’IDS

En attendant, vous devriez éviter IDS en raison de ses inefficacités. D’une part, comme l’USPS américain, la société est mandatée par la loi pour livrer des lettres dans tout le pays. Bien que ce soit une bonne chose pour les clients, cela coûte cher à Royal Mail car il livre des lettres à des endroits très peu rentables.

En même temps, comme je l’ai écrit ici , je pense que l’IDS est largement en sureffectif. L’entreprise compte plus de 130 000 employés et a généré plus de 12 milliards de livres sterling de revenus en 2022. Cela signifie qu’IDS gagne environ 92 307 £ par employé.

En revanche, Deutsche Post génère environ 182 000 dollars par employé. UPS et Fedex, qui sont de plus grandes entreprises que Royal Mail, réalisent des revenus de 184 000 $ et 484 000 $ par employé. Par conséquent, pour qu’IDS devienne rentable, elle doit réduire ses coûts, ce qui n’est pas une chose facile en raison de la force du syndicat.

Il existe d’autres raisons d’éviter le stock d’IDS. Par exemple, l’entreprise fait face à une forte concurrence de la part de Yodel, Hermes et Fedex, entre autres.