Prédiction concernant les jetons Chancer au milieu d’un engouement pour les marchés de paris P2P et blockchain

Md Motiur est analyste de marché d’Invezz et couvre les marchés boursiers nord-américains, européens et asiatiques. Il a 5… lire la suite

Le monde des paris a parcouru un long chemin, en se développant avec la technologie et en offrant aux utilisateurs de meilleures formules pour miser sur leurs jeux préférés et réaliser des gains. Mais au milieu de ces changements, la position de l’investisseur n’a pas été fortement soulignée car il doit jouer selon les règles et les cotes du bookmaker. Chancer comble cette lacune en permettant aux investisseurs de créer des marchés P2P et de définir leurs règles de paris et leurs cotes. Le jeton actuellement en phase de prévente a connu une forte demande, amassant plus de 254 000 $ en une semaine.

La croissance des casinos blockchain

Copy link to section

Les marchés prédictifs sont parmi ceux qui connaissent la croissance la plus rapide. Même avec les ralentissements économiques provoqués par le COVID-19 et le resserrement économique, les investisseurs versaient des milliards dans les paris. Grand View Research s’attend à ce que le marché mondial des paris sportifs, l’un des plus populaires, atteigne plus de 182,12 milliards $ de revenus en 2030. Le marché était évalué à 83,65 milliards $ en 2022.

Malgré un marché robuste et en pleine croissance, les paris ont fait face à de nombreux défis. Les parieurs se sont plaints des frais de transaction énormes, des limitations de compte et du manque de flexibilité. Pour relever ces défis, les débutants qui préfèrent une approche blockchain arrivent et génèrent rapidement de l’enthousiasme. Et, les parieurs qui considèrent les paris comme un investissement sont mieux servis sur les plateformes P2P comme Chancer. Cela explique pourquoi la prévente a été si robuste alors que la plateforme s’attache à rejoindre le monde des paris et à révolutionner les revenus des investisseurs.

Copy link to section

Si vous avez déjà entendu parler de marchés peer-to-peer, alors Chancer fonctionne selon un modèle similaire. Cela signifie être capable de parier avec ou contre vos pairs et d’en tirer profit.

En bref, Chancer est une plate-forme de marchés prédictifs basée sur la blockchain qui a lancé sa prévente le 13 juin 2023. Chancer permet aux particuliers de créer leurs propres marchés de paris via une plate-forme décentralisée sécurisée. Les parieurs peuvent créer un marché P2P sur n’importe quoi. Ensuite, le parieur peut inviter des amis, des membres de la famille et des personnes du monde entier à participer à son marché P2P. Les utilisateurs peuvent également rejoindre les marchés P2P créés par d’autres.

Pour chaque marché P2P, les parieurs jouent selon leurs propres règles, y compris les cotes et la façon de réclamer les gains. Cela fait de Chancer une plate-forme unique pour les parieurs qui recherchent la flexibilité tout en profitant des avantages d’une exécution rapide et de faibles frais grâce à des applications basées sur la blockchain. En tant que tel, Chancer fonctionnera sur la chaîne BSC pour donner aux investisseurs la touche blockchain des paris P2P.

Investir dans CHANCER pour un rendement de 10 fois l’investissement de base et un revenu passif

Copy link to section

Chancer n’est pas simplement une plateforme de paris. C’est une opportunité d’investissement, englobant de nombreuses façons de gagner. Tout d’abord, nous avons le jeton $CHANCER, qui est la devise utilisée pour faciliter les transactions et le point d’entrée des utilisateurs sur la plateforme Chancer. Avec l’augmentation des achats de jetons en prévente, cela pourrait représenter un investissement qui sera multiplié par 10 à mesure que la demande de paris P2P augmente. Le retour pourrait facilement être atteint en 2024 avec le lancement du réseau principal au premier trimestre.

L’utilisation du jeton $CHANCER permet également au détenteur de contribuer à la plateforme et de gagner des récompenses. Les utilisateurs gagnent des récompenses pour la création de marchés sur Chancer et pour avoir placé des résultats de paris réussis. D’autres façons de gagner incluent le jalonnement de $CHANCER et l’e partage’investissement dans la plate-forme. Pour rendre la plate-forme plus lucrative, il existe des frais réduits pour la création et la participation aux marchés.

Devriez-vous acheter des jetons $CHANCER lors de leur prévente ?

Copy link to section

Les préventes pourraient être le moment idéal pour investir dans des jetons nouvellement lancés car les prix sont encore très bas. Elles permettent aux investisseurs de bénéficier d’une augmentation précoce des prix et d’obtenir des rendements maximaux. En tant que tel, $CHANCER présente une opportunité lorsque le prix du jeton est aussi bas que 0,01 BUSD. De plus, investir dans la prévente signifie un accès anticipé à la plateforme et à ses récompenses. On a développé suffisamment de connaissances pour participer et gagner au moment du lancement de la plate-forme principale.