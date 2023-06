Perspectives de prix pour Gnosis (GNO) alors que Chancer redéfinit les marchés de prédiction

Chancer, qui se présente comme la « première plate-forme de création de marché de prédiction décentralisée au monde », a récemment lancé sa prévente de jetons.

En quelques jours, la plate-forme a vendu plus de 37 millions des jetons prévus pour sa prévente dans un contexte d’intérêt croissant pour les jetons lié au marché de prédictions. Pendant ce temps, des plateformes comme Gnosis et Augur tentent de rebondir après le long marché baissier.

Le marché des paris devrait croître

Selon les données de CoinGecko, la capitalisation boursière des marchés de paris est d’un peu plus de 419 millions $. Cependant, l’industrie mondiale des paris sportifs était évaluée à plus de 84 milliards $ en 2022. Etant donné que le secteur de la cryptographie et l’industrie des paris sportifs sont destinés à enregistrer une croissance significative, il ne fait aucun doute que Chancer se démarque comme un changeur de jeu potentiel.

Qu’est-ce que Chancer offre de si unique ?

Construit sur la blockchain Binance Smart Chain, Chancer offre à la communauté des parieurs une plate-forme véritablement décentralisée qui est contrôlée par les utilisateurs.

Dans sa tentative de devenir la destination mondiale pour tous les paris sociaux et les marchés prédictifs, Chancer est conçu comme une plate-forme P2P. Il n’y a pas d’acteurs tiers centralisés qui pourraient souhaiter poursuivre l’approche traditionnelle des fournisseurs de paris sportifs et de jeux d’argent consistant à agir comme « la maison ». Plutôt que d’être l’entité centralisée qui contrôle les marchés et les cotes, Chancer permet à chaque utilisateur d’être sa propre maison.

Les experts prédisent que Chancer perturbera l’espace de paris. Alors que d’autres projets utilisent également la technologie blockchain, cette plateforme adopte une toute nouvelle approche.

Par exemple, nous avons combiné des contrats intelligents avec WebRTC alimenté par Google pour apporter des paris sociaux en temps réel à la communauté. Les investisseurs pourraient noter que WebRTC a changé la communication Web pour des plates-formes telles que Zoom, Slack et Microsoft Teams avec une communication en temps réel vers les réunions et les conversations.

L’ajout de cette fonctionnalité signifie que Chancer peut diffuser des paris en direct à la communauté mondiale, faisant des paris un véritable marché social.

Utilité du jeton $CHANCER

Le jeton CHANCER alimentera cet écosystème décentralisé, avec des détenteurs capables de créer des paris sur n’importe quel événement.

CHANCER permet également aux détenteurs de participer à des marchés de prédiction créés par d’autres utilisateurs de la plateforme. Ce qui est plus attrayant, c’est que l’achat du jeton donne désormais une chance de participer à la gouvernance du projet, – comme un actionnaire qui voit la valeur de son investissement augmenter à mesure que l’écosystème se développe.

Vous trouverez plus d’informations sur Chancer sur leur page de prévente ou dans leur livre blanc.

Qu’est-ce que Gnose (GNO) ?

Alors qu’il a été lancé à l’origine comme un marché de paris décentralisé, Gnosis propose désormais une plate-forme pour les applications tierces offrant des services liés aux marchés de prédiction. Contrairement à la plate-forme de paris décentralisée axée sur les réseaux sociaux de Chancer, Gnosis héberge des dApps telles qu’Azuro, Omen et Reality Card qui permettent aux utilisateurs de parier sur divers événements tels que le sport, les prix de crypto-monnaies et la politique, entre autres.

GNO est le jeton qui alimente l’écosystème Gnosis et est utilisé pour le jalonnement sur la chaîne Gnosis et pour la gouvernance sur le GnosisDAO. Après son lancement avec un approvisionnement total de 10 millions de GNO, une proposition de gouvernance a été adoptée et a réduit l’approvisionnement à 3 millions.

Prévisions de prix pour Gnose

Gnosis se négocie actuellement autour de 116 $, soit environ 2 % de plus sur la journée et plus de 9 % de plus sur le graphique hebdomadaire. Le prix de GNO oscille actuellement au-dessus du niveau de support primaire de 100 $, avec la zone tampon immédiate à 110 $.

Le rechargement de la demande aux valeurs en vigueur signifie une possible action à la hausse jusqu’aux sommets d’octobre 2022 de 130 $. Au-dessus se trouve la zone d’approvisionnement autour de 200 $, qui a été atteinte en août juste au moment où les baissiers se sont emparés du marché – aidés plus tard par l’effondrement de FTX.

À la baisse, la prévision de prix pour Gnosis examine la répartition potentielle en dessous de 100 $. Si les déclencheurs négatifs se renforcent à court terme, GNO pourrait tomber à un prix de 93 $ et peut-être atteindre 75 $.

Prévisions de prix pour le jeton Chancer

Une perspective de prix pour Chancer à ce stade est d’examiner le prix du jeton pendant la prévente et les performances potentielles une fois qu’il sera répertorié sur le marché secondaire. Comme indiqué, CHANCER est en cours de prévente et le jeton est actuellement au prix de 0,01 $, au cours de la première étape de la prévente de jetons.

Selon les détails retrouvés sur leur page de prévente, la valeur du jeton devrait augmenter tout au long de l’événement pour atteindre 0,021 $. Cela signifie que le prix de CHANCER devrait augmenter de plus de 100 % au cours de cette phase.

Les jetons seront ensuite répertoriés sur le marché secondaire, la feuille de route mettant en évidence Uniswap et au moins deux plates-formes CEX au troisième trimestre de 2023. Les jetons seront également répertoriés sur CoinGecko et CoinMarketCap, ceux-ci coïncidant avec le lancement prévu de la bêta.

Qu’est-ce qui pourrait avoir un impact sur le prix de Chancer en 2023 ?

Historiquement, les lancements de jetons sur les principales bourses ont vu les prix des actifs respectifs monter en flèche. Cela a également fonctionné avec les actions lors des introductions en bourse, souvent à la suite d’une demande massive du marché de détail.

Ces perspectives seront probablement renforcées si le marché est en pleine effervescence lorsque CHANCER sera mis en ligne. Les chances que cela se produise en 2023 sont là, étant donné que les experts pensent que le creux du marché des crypto-monnaies est déjà atteint et qu’un nouveau cycle haussier est en cours.

Cependant, les prix peuvent être limités si le sentiment haussier actuellement observé sur le marché se retourne au milieu d’une confluence de facteurs tels que des vents contraires réglementaires et un effondrement plus large du marché.

Le premier a deux événements à surveiller – l’issue des affaires impliquant la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et Binance, Coinbase et prochainement Ripple Labs. D’autres conditions qui pourraient voir les marchés se débattre incluent le refus d’un ETF Bitcoin au comptant une fois de plus.