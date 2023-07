TRY/USD : les taux de change entre la livre turque et l’USD et la livre sont survendus

La chute incessante de la livre turque s’est modérée cette semaine alors que les banques publiques ont redémarré leur soutien sur le marché des changes. Le taux de change entre la lire turque et l’USD (TRY/USD) oscillait à 0,038 tandis que la lire et la livre sterling (TRY/GBP) se négociaient à 0,030. Au total, la devise a plongé de plus de 39% au cours des 12 derniers mois.

Données d’inflation en Turquie à venir

La livre turque a connu une forte tendance à la baisse au cours des derniers mois, même si certaines parties de l’économie se sont bien comportées. Par exemple, le secteur du tourisme est en plein essor, la faiblesse de la lire aidant les étrangers à faire de bonnes affaires.

Les données publiées lundi ont montré que le PMI manufacturier est passé à 51 en juin. Une lecture PMI de 50 et plus est un signe que le secteur était toujours en expansion. Des données supplémentaires ont montré que les ventes au détail turques avaient bondi de 0,9 % en avril.

La dernière nouvelle en livre turque est que les banques ont commencé à intervenir sur le marché des changes. Selon Bloomberg, les banques ont vendu jusqu’à 1 milliard de dollars à midi pour soutenir la monnaie.

Pour l’avenir, le prochain catalyseur important pour la livre turque sera les prochaines données d’inflation prévues pour jeudi. Les économistes estiment que l’indice global des prix à la consommation (IPC) a légèrement baissé de 39,47% en juin. Elle a culminé à environ 90 % en 2022. Sur une base mensuelle, les analystes s’attendent à ce que l’inflation atteigne 4,84 %.

Les données sur l’inflation arriveront quelques jours après que la banque centrale turque a rendu sa décision sur les taux d’intérêt. Elle a décidé de relever ses taux à 15 % en juin alors qu’elle reprenait sa bataille contre l’inflation. Comme je l’ai écrit ici , les économistes s’attendaient à ce que la banque augmente de plus de 20 %.

Le défi pour la lire est que de nombreuses personnes en Turquie et des investisseurs internationaux se sont désintéressés de la monnaie. En tant que telle, la monnaie continuera probablement de baisser tant qu’Erdogan sera président. D’ailleurs, il a déjà plongé de plus de 80 % au cours des cinq dernières années.

prévisions livre turque en USD

Le graphique journalier montre que le TRY/USD a suivi une forte tendance baissière au cours des derniers mois. Il a plongé en dessous de toutes les moyennes mobiles tandis que l’indice de force relative (RSI) est passé en dessous du niveau de survente.

Par conséquent, la lire turque par rapport à l’USD et à la GBP continuera probablement de baisser alors que les vendeurs ciblent le prochain niveau clé à 0,035 et 0,025, respectivement.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.