USD/RUB : le rouble russe pourrait bientôt rebondir de 7 %

Le rouble russe est en difficulté alors que les sanctions occidentales augmentent et que les prix de l’énergie reculent. Le taux de change USD/RUB a bondi au cours des six derniers mois consécutifs et se situe désormais près de son plus haut niveau depuis le 1er mars de l’année dernière. Il a bondi de plus de 74 % par rapport au niveau le plus bas de 2022.

La guerre russo-ukrainienne continue

Le cours USD/RUB s’est bien comporté alors que les investisseurs réagissent à la guerre en cours en Ukraine. L’Ukraine a lancé plusieurs attaques de drones à Moscou cette semaine alors que la guerre se poursuivait. Comme prévu, la Russie a condamné les attentats, oubliant les dégâts qu’elle a causés en Ukraine. Les attaques de drones à Kiev sont monnaie courante ces derniers temps.

Les implications de ces attaques de drones sont que la guerre en Ukraine se poursuivra dans un avenir prévisible. En outre, les récentes tentatives de médiation des dirigeants mondiaux, notamment africains et chinois, se sont heurtées à un mur.

Le cours USD/RUB a bondi alors que les investisseurs réagissaient aux récentes déclarations de la banque centrale russe. Lors de sa réunion de juillet, la banque a décidé de laisser son taux d’intérêt inchangé à 7,5 %, niveau qu’il maintient depuis plusieurs mois.

Il a averti que l’économie faisait face à un double coup dur qui pourrait affecter sa reprise. Premièrement, il y a une pénurie continue de main-d’œuvre après que de nombreux professionnels aient quitté le pays. Deuxièmement, le gouvernement augmente ses emprunts pour soutenir ses efforts de guerre.

Des données récentes ont montré que le déficit budgétaire de la Russie augmente à mesure que les prix des matières premières reculent. En conséquence, le gouvernement a annoncé une importante taxe exceptionnelle pour combler le déficit. Il espère que les nouvelles taxes l’aideront à lever plus de 300 milliards de roubles pour financer la guerre.

Du côté positif, les prix de l’énergie se stabilisent, le pétrole brut Brent se négociant à 75 $ et le gaz naturel rebondissant à 2,76 $. Le prix du gaz a bondi d’environ 25 % au cours des 30 derniers jours.

Analyse technique USD/RUB

Graphique USD/RUB par TradingView

Le prix USD à RUB a fait un retour spectaculaire au cours des derniers mois. Sur le graphique journalier, la paire s’est déplacée au-dessus des moyennes mobiles sur 50 et 25 jours. Il a réussi à transformer l’important niveau de résistance à 83,57 en un support.

La paire a également atteint le côté supérieur de la tendance ascendante indiquée en orange. Il est également bloqué au niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 %. Par conséquent, bien que la tendance générale soit haussière, il est probable que la paire teste à nouveau le support à 83,57, ~ 7 % en dessous du niveau actuel.

