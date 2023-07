Amazon voyant un grand avenir dans l’IA pourrait être une bonne nouvelle pour AltSignals ($ASI)

Wajeeh est un journaliste d’Invezz et couvre les marchés boursiers européens, asiatiques et nord-américains. Wajeeh a 5 ans d'expérience… lire la suite

Dave Limp – le vice-président senior des appareils et des services chez Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) s’attend voir à un robot dans chaque foyer d’ici quelques années.

Amazon mise sur l’intelligence artificielle

Ses remarques résonnent avec l’attention croissante portée à l’intelligence artificielle. Au moment de la rédaction, le S&P 500 est en hausse d’environ 15 % sur l’année, dont une grande partie est liée au gain des actions liées à l’IA.

Cependant, Limp d’Amazon semble croire que l’intelligence artificielle n’en est actuellement qu’à ses débuts. Sur « TechCheck » de CNBC, il a déclaré :

Il nous reste beaucoup à montrer aux clients. La robotique en fera partie. Je ne peux pas imaginer un avenir dans 10 ans, avec tout ce que nous voyons autour de l’IA, où chaque foyer n’aura pas au moins un robot.

En 2021, Amazom.com Inc a présenté Astro – un assistant virtuel qui se double d’un robot domestique pour la sécurité et les soins à distance pour les personnes âgées. Plus tôt cette année, le géant de la technologie a également lancé « Bedrock » pour étendre son empreinte dans l’IA générative (en savoir plus).

Au contraire, de tels paris suggèrent que la multinationale voit un grand avenir dans l’intelligence artificielle ; Concentrez-vous sur ce qui sera probablement saupoudré sur d’autres noms dans cet espace, tels que AltSignals.

AltSignals va lancer un outil de trading axé sur l’IA

AltSignals est une société de technologie financière qui est à l’origine d’un service de signaux de trading qu’elle appelle « AltAlgo ».

Mais c’est loin d’être une plate-forme ordinaire qui vous informe sur le moment où vous devez ouvrir une position sur un actif financier tel que les actions ou les crypto-monnaies et quand la fermer. Il est différent et a été amélioré par rapport à ses pairs.

Pour commencer, AltSignals souhaite intégrer son algorithme de trading de pointe à l’intelligence artificielle dans son prochain service ActualizeAI. L’idée est essentiellement d’utiliser l’IA pour améliorer davantage la qualité et la précision des signaux de trading permettant aux investisseurs de maximiser leurs profits.

Deuxièmement, il possède son propre jeton $ASI natif qui est vraiment la clé pour déverrouiller tout ce que cette plate-forme a à offrir. L’actif cryptographique est actuellement en cours de prévente.

Le jeton $ASI d’AltSignals est un investissement en soi

Notez qu’AltSignals vise à terme à passer à un service entièrement décentralisé. En termes simples, c’est une plate-forme qui veut que sa communauté ait le pouvoir de décision – et c’est là que le jeton $ASI intervient.

Tout comme les actions, le jeton natif est ce qui vous donne le droit de faire entendre votre voix sur des questions essentielles pour l’avenir d’AltSignals.

Fait intéressant, le jeton $ASI est également un investissement qui, en fonction de l’offre et de la demande, pourrait vous rapporter des bénéfices au fil du temps. Par exemple, il coûte actuellement 0,018 $, mais il devrait atteindre 0,022 $ d’ici la fin de la prévente.

Cela se traduit par une hausse d’environ 25 %. De plus, l’étape 2 de la prévente en cours a déjà permis de récolter plus de 1,1 million $, ce qui est une bonne nouvelle pour les investisseurs car cela suggère une forte demande.

Le jeton $ASI, pourrait-il bénéficier d’un ETF Bitcoin au comptant ?

Il convient de mentionner ici que d’autres jetons tels que Pepe et Floki ont vu leur prix augmenter considérablement lorsqu’ils sont apparus sur les principaux échanges de cryptomonnaies plus tôt cette année. C’est un événement qui fait partie du futur pour AltSignals et, par conséquent, brosse un tableau plutôt rose de ce que l’avenir réserve au jeton $ASI.

En plus de cela, les cryptomonnaies se sont récemment ralliées grâce aux dépôts de dossiers de gestionnaires d’actifs notables, y compris le puissant BlackRock, pour un ETF Bitcoin au comptant. Beaucoup pensent que le marché aura débloqué une nouvelle étape une fois que la SEC aura donné son feu vert à un tel ETF négocié en bourse, ce qui pourrait être un autre vent arrière pour le jeton $ASI, étant donné qu’il s’agit d’une crypto-monnaie en son cœur.

N’oubliez pas que BlackRock a pour habitude d’obtenir l’approbation pour presque tous les ETF qu’il a déjà déposés. Enfin, le marché de l’intelligence artificielle devrait se développer à un TCAC de plus de 20 % pour dépasser 2 000 milliards $ en valorisation d’ici la fin de cette décennie – et AltSignals, étant un nom lié à l’IA, pourrait surfer sur cette vague.

En mettant tout cela ensemble, il est concevable que le jeton $ASI natif puisse valoir 5 cents au début de l’année 2024. Pour plus de détails sur la prévente, visitez le site Web d’AltSignals ici.