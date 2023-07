La flambée du cours de l’action Royal Mail (IDS) fait face à des vents contraires

Crispus est analyste financier pour Invezz, couvrant les marchés boursiers, des crypto-monnaies et du Forex. C'est un analyste expérimenté… lire la suite

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google News pour recevoir des notifications de dernière minute >

Le cours de l’action IDS (LON : IDS) a poursuivi son retour haussier alors que le marché applaudissait le dernier vote des syndicats. Les actions de la société mère de Royal Mail ont atteint un sommet de 244p, le plus haut niveau depuis le 10 mai. Au total, le titre a bondi de plus de 27 % par rapport au niveau le plus bas de juin.

Royal Mail est toujours en danger

Copy link to section

Le cours de l’action IDS a poursuivi son remarquable retour après que les employés de Royal Mail ont accepté l’accord de paiement conclu il y a quelques mois. Il s’agit d’une décision importante qui verra la fin de l’entreprise devenir relativement stable après avoir traversé d’importantes incertitudes au cours des derniers mois.

Comme je l’écrivais ici , l’accord est favorable aux deux parties. Les employés recevront un paiement unique de 500 livres et une augmentation de salaire de 10 % au cours des trois prochaines années. IDS dépensera moins d’argent que ce que demandaient les travailleurs. Ils voulaient que leurs augmentations de salaire soient indexées sur l’inflation.

Dans le cadre de l’accord, les employés bénéficieront également d’heures de démarrage plus tardives pour les livraisons et de nouvelles conditions de travail saisonnières. L’impact immédiat de cet accord est que l’entreprise réduira ses pertes puisque les travailleurs travailleront conformément à leur accord.

Pourtant, comme je l’ai déjà écrit, le plus grand défi pour la direction de Royal Mail est que l’entreprise est largement en sureffectif. Elle compte plus de 115 000 travailleurs, ce qui est nettement plus élevé que les entreprises de sa taille. Par conséquent, le chemin vers la rentabilité est un peu étroit.

L’autre défi est que les activités clés de Royal Mail ne se développent pas aussi rapidement. Son activité de lettres ralentit rapidement. Et après avoir culminé pendant la pandémie, les tendances du commerce électronique se modèrent. Par conséquent, je pense que le rallye actuel du cours de l’action Royal Mail est un peu étiré.

Prévision du cours de l’action IDS

Copy link to section

Graphique IDS par TradingView

Les actions de la société mère Royal Mail ont augmenté au cours des derniers mois. Le titre est passé de 191,85p en mai à un sommet de 245p. Il est passé au-dessus des moyennes mobiles sur 25 et 50 jours.

Le titre s’est également déplacé au-dessus de la ligne de tendance ascendante qui relie les niveaux les plus bas d’octobre et d’avril de cette année. Les actions sont quelques points en dessous du niveau de résistance clé à 255,7p, le point le plus élevé d’avril.

Par conséquent, je soupçonne que les actions auront du mal à dépasser ce niveau à court terme. Un mouvement en dessous du support à 240p le verra tomber au support clé à 200p.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.