Prévision du cours de l’action Cava : avoir peur quand tout le monde est gourmand

Le cours de l’action Cava (NYSE : CAVA) est devenu parabolique ces derniers jours alors que la demande pour l’action a bondi. Les actions ont atteint un sommet historique de 52 $, ce qui était bien supérieur au creux de l’ introduction en bourse de 22 $. Cela en fait l’une des actions les plus performantes aux États-Unis au cours des 30 derniers jours.

Ces gains peuvent-ils tenir ?

Cava Group est une entreprise méditerranéenne à croissance rapide qui exploite des centaines de magasins dans le pays. Le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise est passé de 45,4 millions de dollars en 2016 à plus de 564,1 millions de dollars en 2022.

Et les analystes s’attendent à ce que les revenus de la société atteignent plus d’un milliard de dollars au cours des prochaines années. La capitalisation boursière du groupe Cava a bondi à plus de 5,6 milliards de dollars. Ce rallye se produit alors que les investisseurs comparent la croissance de l’entreprise à celle de Chipotle Mexican Grill (CMG), une entreprise qui est maintenant évaluée à plus de 60 milliards de dollars.

Pourtant, la reprise actuelle du cours de l’action CAVA suscite des inquiétudes. Après avoir examiné des centaines d’introductions en bourse dans le passé, je pense que ce rallye se produit par peur de manquer (FOMO).

Le FOMO se produit lorsque de nombreux investisseurs, y compris institutionnels, achètent une action lorsque son prix augmente. Nous avons vu FOMO se produire à plusieurs reprises, y compris lors de la frénésie des stocks de mèmes du début de 2021.

Les événements FOMO ne se terminent pas bien. Bed Bath & Beyond a déjà fait faillite et des sociétés comme ContextLogic, Sundial Growers et les actions d’AMC ont chuté. Par conséquent, je soupçonne que les actions reculeront dans les semaines à venir à mesure que l’élan s’estompera.

Les analystes ont également commencé à couvrir le titre avec un ton haussier. Les analystes de William Blair ont lancé leur couverture avec une note de surperformance. D’autres analystes de Piper Sandler, Baird, Morgan Stanley, Stifel et Jefferies ont également amélioré le titre avec un objectif moyen de 45 $.

Prévisions du cours de l’action CAVA

Graphique CAVA par TradingView

Le graphique horaire montre que le cours de l’action Cava Group est dans une forte tendance haussière depuis quelques jours. Il est passé du niveau d’introduction en bourse de 22 $ à plus de 52 $. En cours de route, les actions ont dépassé le point de résistance important à 47,86 $, le swing le plus élevé le 27 juin.

Par conséquent, comme averti ci-dessus, je soupçonne que les actions reculeront dans les semaines à venir à mesure que l’élan haussier s’estompera. Si cela se produit, le stock chutera probablement et passera au niveau de support à 45 $.

