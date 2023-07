Crispus est analyste financier pour Invezz, couvrant les marchés boursiers, des crypto-monnaies et du Forex. C'est un analyste expérimenté… lire la suite

L’intelligence artificielle (IA) est devenue l’une des industries qui enregistre le plus de croissance cette année. Elle est sur le point de perturber des secteurs clés de l’économie tels que la musique, l’écriture et le monde du travail. En conséquence, de nombreuses grandes entreprises ont publié leurs plans concernant l’IA.

Apple va lancer Apple GPT

Microsoft a investi massivement dans ChatGPT et propose désormais des outils d’IA aux particuliers et aux entreprises. Comme mon collègue l’a écrit ici, la société a publié le prix de ses produits cette semaine. Elon Musk a lancé xAI, une entreprise qui cherche à entrer dans l’industrie.

Il en va de même pour des entreprises comme Meta Platforms, Baidu et IBM. Maintenant, Apple travaillerait sur son propre outil d’IA alors qu’il cherche à rivaliser avec les pionniers de l’industrie comme Microsoft et Google. Selon Bloomberg, Apple a construit son propre modèle de langage et lancé Apple GPT en interne.

On ne sait pas si le produit d’Apple perturbera les plates-formes existantes, qui sont en pole position. ChatGPT est maintenant utilisé par des millions de personnes dans le monde. De même, le nombre de produits Bard augmente.

Apple a cependant un avantage. D’une part, il a une grande base d’utilisateurs. Sa base installée a bondi à plus de 2 milliards de personnes. Apple est également connu pour être plus méthodique dans ses lancements de produits. Historiquement, l’entreprise n’est pas connue pour être la première à lancer un produit.

La vente de jetons AltSignals se poursuit

Pendant ce temps, les investisseurs en crypto-monnaies achètent toujours AltSignals, une nouvelle crypto-monnaie dans le domaine de l’intelligence artificielle. AltSignals est une entreprise qui cherche à perturber le secteur des services financiers en utilisant des modèles d’IA avancés.

Contrairement à de nombreux autres projets, AltSignals est déjà une entreprise rentable avec des milliers d’utilisateurs. La version actuelle de la plate-forme repose sur des modèles d’analyse technique traditionnels tels que les moyennes mobiles et la MACD.

Bien que ces modèles fonctionnent bien et offrent de solides rendements, les développeurs pensent que l’intégration de l’IA dans la plate-forme offrira plus de rendements. La nouvelle version intégrera des technologies telles que le traitement du langage naturel (NLP), l’apprentissage automatique et la modélisation prédictive du marché.

En conséquence, des milliers d’investisseurs ont alloué du capital à la vente symbolique. Les données montrent que la deuxième étape de la vente a permis de récolter plus de 1,1 million $ auprès d’investisseurs. L’objectif de cette étape est d’amasser 2,2 millions $.

Les développeurs augmenteront ensuite le prix de chaque jeton ASI de 12,05 % lors de la prochaine étape. Cela signifie que les acheteurs de la première et de la deuxième étape verront automatiquement la valeur de leurs jetons bondir. Vous pouvez acheter le jeton AltSignals ici.

AltSignals compte surfer sur la vague de l’IA

L’une des principales raisons d’investir dans AltSignals est que les actifs liés à l’IA se portent bien cette année. Nvidia, qui fournit des GPU pour l’industrie de l’IA, a atteint une capitalisation boursière de plus de 1 000 milliards $. Les actions de Microsoft ont atteint un niveau record et les analystes pensent que son potentiel de hausse est plus important.

La même chose se produit dans l’industrie de la crypto-monnaie, où la plupart des jetons liés à l’IA comme SingularityNET et Fetch AI ont bondi de plus de 500 % cette année. Plus important encore, AltSignals est dans une industrie qui se développe rapidement. Il devrait atteindre plus de 2 000 milliards $ d’ici 2030. Par conséquent, des pionniers comme AltSignals seront bien placés pour mener cette croissance.