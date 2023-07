Perspectives d’AltSignals ($ASI) alors que Microsoft fixe le prix de son nouvel abonnement à l’IA

Wajeeh est un journaliste d’Invezz et couvre les marchés boursiers européens, asiatiques et nord-américains. Wajeeh a 5 ans d'expérience… lire la suite

Microsoft Corp (NASDAQ : MSFT) a atteint un nouveau sommet ce matin après avoir mis un prix sur Copilot – un assistant « Generative AI » pour Microsoft 365.

Copilot pourrait augmenter les revenus de Microsoft

Pour 30 $ supplémentaires par mois, les clients pourront désormais bénéficier de l’intelligence artificielle sur un ensemble d’outils, notamment Excel, Teams et Word.

Il est basé sur les données de votre entreprise dans Microsoft Graph – c’est-à-dire tous vos e-mails, calendriers, chats, documents, etc.

Copilot est actuellement testé auprès de 600 entreprises clientes, dont General Motors. La date du déploiement public n’a pas encore été révélée.

Mardi également, Microsoft a ajouté une fonctionnalité de « recherche visuelle » à son Bing Chat alimenté par l’IA. Citant ses efforts continus sur l’intelligence artificielle, l’analyste de Bank of America, Brad Sills, a relevé aujourd’hui son objectif de prix sur le géant de la technologie à 405 $, soit une hausse supplémentaire de 13 % par rapport à son cours actuel.

Le sceau d’approbation de géants comme Microsoft en dit long sur l’avenir de l’IA – et la croissance continue de ce sous-secteur de la technologie aidera probablement également les plates-formes émergentes comme AltSignals.

AltSignals est un service de signaux de trading alimenté par l’IA

A la base, AltSignals est un service de signaux de trading qui s’engage à vous aider à prendre de meilleures décisions en tant qu’investisseur.

Son algorithme de trading innovant appelé « AltAlgo » a réussi à créer une communauté comprenant près de 55 000 traders sur Telegram – dont plus de 1 400 d’entre eux sont des membres VIP.

Mais AltSignals prévoit maintenant de lancer un nouveau service appelé ActualizeAI. Comme son nom l’indique, le futur outil de trading vise à intégrer l’intelligence artificielle pour améliorer la précision des signaux et, par conséquent, maximiser les profits des investisseurs.

Plus important encore, ActualizeAI sera alimenté par le jeton $ASI – un jeton natif qui est actuellement en prévente.

Le jeton $ASI natif d’AltSignals a levé 1,2 million $

AltSignals souhaite devenir à terme une plate-forme entièrement décentralisée et laisser sa communauté jouer un rôle plus important dans la prise de décisions et la planification de son orientation future.

Posséder le jeton $ASI vous permet d’exercer le droit susmentionné. En plus de cela, le jeton natif peut également s’apprécier en fonction de l’offre et de la demande, ce qui en fait davantage un investissement.

La bonne nouvelle est que l’étape 2 de sa prévente a jusqu’à présent levé près de 1,2 million $, ce qui signale déjà une forte demande.

Le jeton $ASI s’élève actuellement à 0,018 $ et devrait valoir 0,022 $ d’ici la fin de la prévente en cours, après quoi, il sera mis en ligne sur des échanges de crypto-monnaies notables, ce qui a généralement tendance à faire augmenter le prix du jeton cryptographique.

Le jeton $ASI pourrait bénéficier des vents favorables de la crypto-monnaie et de l’IA

Notez qu’AltSignals est une plate-forme qui fusionne la crypto-monnaie et l’intelligence artificielle. Théoriquement, elle peut donc bénéficier des vents favorables liés aux deux.

On estime que l’intelligence artificielle représentera un marché de 2 000 milliards $ d’ici 2030. D’ici la fin de cette décennie, elle devrait croître à un taux annuel composé de plus de 20 %. Donc, premièrement, c’est une vague qui pourrait profiter à AltSignals.

Deuxièmement, les choses semblent aller dans la bonne direction pour le marché de la crypto-monnaie cette année. Par exemple, un juge américain a récemment statué en faveur de Ripple et a confirmé que son jeton « XRP » n’est pas une sécurité comme l’a allégué la SEC dans son procès.

En plus de cela, un certain nombre de gestionnaires d’actifs, dont BlackRock Inc, ont déposé une demande d’ETF Bitcoin au comptant. Si un tel fonds négocié en bourse, qui signale l’intérêt institutionnel pour les crypto-monnaies, obtient l’approbation réglementaire, il pourrait débloquer davantage de potentiel sur le marché de la crypto-monnaie, selon de nombreux experts.

Enfin, l’inflation continue de décélérer. Il s’élevait à 3,0 % en juin (en savoir plus) – une lecture qui a laissé plus de place à la Réserve fédérale pour envisager de réévaluer sa précédente diffusion de deux autres hausses cette année.

Une fois que la banque centrale devient plus indulgente en termes de politique monétaire, les investisseurs peuvent se tourner plus agressivement vers les transactions à risque qui incluent les crypto-monnaies.

Tout cela pourrait constituer un avantage significatif pour le jeton $ASI. Pour plus de détails sur la prévente du jeton natif, visitez le site Web d’AltSignals ici.