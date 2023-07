American Express dit ne pas avoir vu de signes de stress sur le crédit au deuxième trimestre

Wajeeh est un journaliste d’Invezz et couvre les marchés boursiers européens, asiatiques et nord-américains. Wajeeh a 5 ans d'expérience… lire la suite

American Express Company (NYSE : AXP) affirme que la demande continue de voyages et de divertissement a poussé les dépenses à un niveau record au deuxième trimestre. Ses actions sont encore en baisse d’environ 5,0 % ce matin.

Pourquoi les actions d’American Express sont-elles en baisse aujourd’hui ?

Bien qu’elle ait atteint un niveau record, la croissance des dépenses a néanmoins ralenti par rapport au trimestre précédent.

L’action réagit également à 15,05 milliards de dollars de revenus nets des charges d’intérêts qui sont inférieurs aux estimations de Street. Pourtant, Betsy Graseck – un analyste de Morgan Stanley reste optimiste sur AMEX.

Notre premier choix dans cet espace est American Express, qui devrait continuer à bénéficier d’un boom continu des voyages et des divertissements.

Pour l’ensemble de l’exercice, American Express continue d’enregistrer une croissance de ses revenus allant jusqu’à 17 %, de 11 $ par action à 11,40 $ par action de bénéfice, selon le communiqué de presse.

Chiffres notables dans le rapport sur les résultats AMEX Q2

A gagné 2,17 milliards de dollars contre 1,96 milliard de dollars il y a un an

Le bénéfice par action est également passé de 2,57 $ à 2,89 $

Le consensus FactSet était de 2,81 $ de bénéfice par action

Les volumes des réseaux ont bondi de 8,0 % en glissement annuel pour atteindre 427 milliards de dollars

Les provisions pour pertes sur créances se sont élevées à 1,20 milliard de dollars

Vaut-il la peine d’investir dans AXP ?

American Express a également révélé aujourd’hui que 70 % des nouveaux comptes au deuxième trimestre provenaient de ses offres premium. Plus important encore, le directeur financier Jeffrey Campbell a déclaré que les taux de défaillance restaient inchangés par rapport au trimestre précédent et que les signes de stress sur le crédit n’étaient pas non plus évidents.

Graseck de Morgan Stanley voit un avantage dans l’AMEX à 188 $, ce qui suggère un gain de plus de 10 % à partir d’ici. Le titre est déjà en hausse de près de 15% par rapport au début de l’année.

Vendredi, l’émetteur de la carte a également annoncé une prolongation de 10 ans de son partenariat avec Hilton Worldwide.