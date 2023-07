Les prévisions du pétrole brut Brent dopées par l’analyste de Goldman Sachs

Le prix du pétrole brut Brent a continué d’augmenter cette semaine alors même que les inquiétudes concernant l’économie mondiale persistaient. Il a atteint un sommet de 80,97 $ lundi, supérieur au creux de 71,37 $ du mois dernier. West Texas Intermediate a également augmenté à plus de 76 $.

Goldman Sachs est optimiste sur le pétrole

Le Brent et le West Texas Intermediate (WTI) se sont bien comportés au cours des dernières semaines alors que les inquiétudes concernant l’économie mondiale persistent. Le bond de lundi s’est produit après que la Chine a décidé de mettre en place des mesures de relance.

Par exemple, Pékin s’est engagé à traiter les entités privées de la même manière que les entreprises publiques géantes. Il s’est également engagé à améliorer des domaines clés tels que la propriété intellectuelle et les droits fonciers, entre autres.

Les analystes estiment que ces mesures auront un impact limité sur l’économie. En effet, la plupart des entreprises estiment que la croissance du pays sera plus faible que prévu. JP Morgan, Citi et Morgan Stanley s’attendent à une croissance économique de 5 %. Au total, l’estimation moyenne est que l’économie devrait croître de 5,1 % cette année.

Les tendances des chiffres du PIB chinois sont importantes pour les prix du pétrole brut car il s’agit du plus gros consommateur au monde.

Pourtant, il y a des signes que la demande de pétrole monte en flèche. Dans un communiqué, les analystes de Goldman Sachs estiment que l’industrie connaîtra des déficits à mesure que la demande augmentera. Dans un communiqué, Daan Struyven a déclaré :

“Nous nous attendons à des déficits assez importants au second semestre avec des déficits de près de 2 millions de barils par jour au troisième trimestre alors que la demande atteint un niveau record. Nous nous attendons à ce que la croissance de l’offre de brut américain ralentisse de manière assez significative à un rythme séquentiel de seulement 200 barils par jour à partir d’ici.

Le prix du pétrole brut a bondi alors que l’Arabie saoudite et l’OPEP ont décidé de réduire leurs approvisionnements au cours des derniers mois. Plus tôt ce mois-ci, nous avons écrit que l’Arabie saoudite et la Russie avaient décidé de poursuivre leurs coupes pendant un certain temps.

Prévisions du prix du pétrole brut Brent

Le graphique journalier montre que le prix du pétrole brut Brent a suivi une tendance haussière ces derniers jours. Il s’est déplacé légèrement au-dessus du niveau de résistance clé à 78,68 $, le point le plus élevé du 5 juin.

Le Brent a dépassé les moyennes mobiles de 25 et 50 jours tandis que le MACD a bondi au-dessus du point neutre. L’ indice de force relative (RSI) s’est déplacé légèrement en dessous du niveau de surachat.

Par conséquent, il est probable que les prix du pétrole aient atteint un creux de 71,37 $, où ils ont formé une configuration à triple creux. Si cela se produit, le prochain niveau à surveiller sera à 87,60 $ (le plus haut du 12 avril). Ce prix est de quelques points au-dessus de l’objectif pétrolier de Goldman Sachs de 80 $.