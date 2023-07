AWS étend Amazon Managed Blockchain pour les développeurs Web3

Benson est un journaliste chez Invezz, où il s'occupe des dernières nouvelles, des interviews et des analyses de marché.… lire la suite

AWS, une société Amazon et le premier fournisseur mondial de services cloud, a ajouté deux nouveaux services à sa plate-forme alors qu’elle cherche à étendre l’accès aux développeurs de blockchain.

Les deux services, annoncés le 27 juillet, sont Amazon Managed Blockchain (AMB) Access and Query, qui, selon AWS, sont désormais accessibles aux développeurs s’appuyant sur des chaînes de blocs publiques. Les outils cloud aideront les développeurs Web3 à “créer des applications évolutives rapidement et en toute sécurité”, a déclaré la plate-forme dans un article de blog.

AMB Access and Query commence avec Bitcoin et Ethereum

John Liu, chef de produit, et Paul Fullarton, directeur général de Web3/Blockchain chez AWS ont noté qu’AMB Access étendra les offres sans serveur pour les nœuds sur la blockchain non minière. Avec le service, les développeurs peuvent tirer parti des appels RPC instantanés sans avoir besoin d’une infrastructure de blockchain spécialisée. AMB Access commencera par des applications distribuées sur Bitcoin.

AMB Query, d’autre part, fournira un accès aux données de blockchain formatées sur plusieurs blockchains, à commencer par Bitcoin et Ethereum.

Selon AWS, les utilisations potentielles sont illimitées et pourraient inclure les dépositaires d’actifs numériques, les portefeuilles et l’engagement des consommateurs via les NFT.

Saman Michael Far, vice-président de la technologie des services financiers chez AWS, a déclaré :

“Amazon Managed Blockchain Access and Query fournit un accès sans friction aux réseaux de blockchain et à leurs données afin que les développeurs puissent facilement créer leurs applications Web3. Je m’attends à ce que cette fonctionnalité facile à intégrer permettra de nouvelles applications grand public allant de l’interaction avec les actifs numériques à la création de nouvelles façons d’engager les consommateurs et leurs marques.

Les développeurs peuvent accéder à AMB Access et Query via le kit AWS SDK, l’AWS Command Line Interface (AWS CLI) et la AWS Management Console.

L’annonce d’aujourd’hui intervient un jour après qu’AWS a annoncé qu’elle avait étendu son Amazon Bedrock, un service de modèle de base entièrement géré pour inclure des modèles supplémentaires et un fournisseur. L’accès étendu facilite la tâche des clients qui cherchent à créer des applications d’IA génératives.

Pendant ce temps, AWS est également désormais le fournisseur de cloud préféré du géant de l’énergie Occidental (NYSE : OXY). Les entreprises l’ ont révélé jeudi, notant que le partenariat contribuera à la stratégie de transformation numérique d’Occidental.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.