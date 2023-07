Un comité américain adopte un projet de loi sur les crypto-monnaies alors que la prévente de Chancer s’accélère

Le comité des services financiers de la Chambre des États-Unis a adopté le « Keep Your Coins Act of 2023 », une législation importante pour l’industrie de la crypto-monnaie aux États-Unis. Le projet de loi arrive à un moment où la SEC américaine a ciblé des entreprises de cryptographie, y compris de grandes entreprises comme Binance et Coinbase.

Si le projet de loi passe et devient loi, il marquera une évolution majeure pour l’industrie des actifs numériques qui connaît une explosion avec de nouveaux projets comme Chancer, qui cherche à révolutionner l’industrie des paris en utilisant la technologie blockchain.

Ce que stipule la loi Keep Your Coins Act de 2023

Le Keep Your Coins Act de 2023 a été introduit le 25 juillet 2023 par le représentant Warren Davidson (R-OH). Les RH interdiraient à toute agence fédérale de mettre en œuvre toute règle ou de prendre toute mesure qui restreindrait la capacité d’un individu à effectuer des transactions avec des actifs numériques via des portefeuilles auto-hébergés 3.

Après l’adoption de la commission des services financiers de la Chambre, la loi va maintenant être soumise à la Chambre des représentants pour un vote.

Si elle est adoptée, la législation garantira que les détenteurs de crypto-monnaies ont le droit de conserver leurs crypto-monnaies, y compris Bitcoin (BTC), dans des portefeuilles en libre garde. Elle cherche à garantir la liberté et la confidentialité des utilisateurs dans la gestion de leurs propres avoirs en crypto-monnaie avec la popularité croissante des actifs numériques.

Possibilité de faire passer la loi

L’adoption de la loi par le comité de la Chambre indique un sens croissant des responsabilités à l’égard de la protection des droits des détenteurs de crypto-monnaie et de l’entretien d’une atmosphère propice à une adoption plus large des actifs numériques.

Le projet de loi souligne l’importance de donner aux individus les moyens d’avoir un contrôle total sur leurs actifs numériques et de fournir un cadre pour la croissance continue de l’industrie de la crypto-monnaie.

Les crypto-monnaies devenant un point de discussion principal dans les campagnes présidentielles en cours de 2024, la loi devrait voir le jour alors que les politiciens cherchent à marquer des jalons politiques. Sa promulgation potentielle pourrait avoir un impact significatif sur le paysage de la crypto-monnaie en renforçant les principes de décentralisation et d’autonomie financière.

Dans l’état actuel des choses, le projet de loi montre que le gouvernement américain fait des efforts pour trouver un équilibre entre le soutien à l’innovation et la protection des consommateurs.

Effet du projet de loi sur les nouveaux projets comme Chancer

Bien qu’il soit encore tôt pour spéculer sur les effets du projet de loi sur les projets de crypto-monnaie, le projet de loi créera plus de confiance pour les investisseurs en crypto-monnaies, en particulier ceux qui cherchent à investir dans de nouveaux projets comme la plateforme de marketing de prédiction décentralisée Chancer qui mène actuellement la prévente de son jeton natif. Chancer tire parti de la technologie blockchain pour permettre aux parieurs de créer leurs propres paris sur pratiquement tout avec des cotes personnalisées et le jeton CHANCER est censé offrir un accès à la plate-forme. Les personnes intéressées par le nouveau jeton peuvent l’acheter ici.

Tout comme la récente victoire de Ripple Labs contre la SEC a rajeuni le marché de la crypto-monnaie, l’adoption du projet de loi par la Chambre des représentants marquerait une autre victoire pour l’industrie, qui a fait l’objet d’un examen minutieux par la Securities and Exchanges Commission (SEC) des États-Unis. Néanmoins, il n’est toujours pas clair si le projet de loi freinera le classement des crypto-monnaies en tant que titres par la SEC.

