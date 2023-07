Le cas de 52 billions de dollars pour acheter de l’or et SPDR Gold Trust ETF (GLD)

Crispus est analyste financier pour Invezz, couvrant les marchés boursiers, des crypto-monnaies et du Forex. C'est un analyste expérimenté… lire la suite

Le prix de l’or a évolué latéralement au cours des derniers jours alors que les investisseurs évaluent l’impact de la décision de la Réserve fédérale la semaine dernière et la baisse de l’inflation à la consommation aux États-Unis. Le métal précieux s’échangeait à 1 957 $ lundi, environ 6 % en dessous du plus haut niveau de cette année. De même, le SPDR Gold Trust ETF (GLD) se situe en dessous de son plus haut historique.

Le cas de l’or

L’or est le métal le plus précieux au monde. Il est détenu par de nombreuses banques centrales de marchés développés et émergents comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la Turquie et la Chine. Contrairement à d’autres métaux comme le cuivre, le minerai de fer et le lithium, l’or n’a pas d’objectif industriel majeur.

Au lieu de cela, l’or est considéré à la fois comme une monnaie ou comme une assurance contre les risques. Il est également considéré comme une alternative au dollar américain et une protection contre l’inflation. Et à cet égard, l’or a surperformé le dollar. Alors que le prix de l’or a bondi de 60 % au cours des cinq dernières années, l’indice du dollar a augmenté de moins de 10 %.

Le cas le plus haussier pour l’or est la montée en flèche de la dette publique américaine. Les données compilées par le Peterson Institute montrent que la dette publique américaine s’élève à 32,6 billions de dollars, ce qui équivaut à 97,6 dollars par personne.

La dette a connu une forte tendance à la hausse au fil des ans. Les données compilées par la Réserve fédérale montrent que les États-Unis disposaient de 5,5 billions de dollars en 2000 et de 3 billions de dollars en 2000. Malheureusement, la dette a récemment repris de l’élan et la situation ne fera qu’empirer.

La dette américaine atteindra 32 000 milliards de dollars

Dans le même temps, la flambée des taux d’intérêt aggrave la situation. En 2022, les États-Unis ont dépensé plus de 465 milliards de dollars en paiements d’intérêts. Cette année, il dépensera près d’un billion de dollars. Avec des déficits qui montent en flèche, les analystes estiment que la dette publique du pays grimpera à plus de 52 000 milliards de dollars en 2033.

Si cela se produit, et si les taux d’intérêt restent plus élevés, cela signifie que les États-Unis dépenseront plus de 2 000 milliards de dollars en paiements d’intérêts d’ici 2033. Dans le même temps, les analystes estiment que la sécurité sociale sera à court d’argent d’ici 2034.

Tout cela signifie que les États-Unis entreront bientôt dans une crise majeure de la dette au cours de la prochaine décennie, à moins que la trajectoire ne change. Malheureusement, cette tendance ne changera pas dans l’environnement politique actuel. Pour équilibrer le budget et réduire la dette, les États-Unis doivent réduire leurs dépenses et augmenter leurs revenus. Les républicains sont opposés aux hausses d’impôts tandis que les démocrates veulent étendre l’État-providence.

Par conséquent, il atteindra un point où les acheteurs étrangers de dette américaine auront du mal à acheter plus de bons du Trésor. Alternativement, ils exigeront constamment des taux d’intérêt plus élevés pour se protéger des risques de défaut.

Plus important encore, il convient de noter que certains des plus gros acheteurs de cette dette, comme la Chine, ne sont pas des alliés de l’Amérique. Ainsi, à mesure que les tensions monteront, il leur deviendra difficile d’acheter cette dette. Et au lieu de cela, comme nous l’écrivions ici, les banques centrales continueront d’accumuler de l’or.

Par conséquent, il est probable que les prix de l’or et du SPDR Gold Trust (GLD) continueront de surperformer au cours de la prochaine décennie.