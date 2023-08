Indice DXY : Le retour du dollar américain va-t-il se poursuivre en août ?

La reprise de l’indice du dollar américain (DXY) s’est poursuivie alors que les investisseurs réfléchissaient aux décisions de taux d’intérêt prises la semaine dernière par la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque du Japon (BoJ). L’indice a bondi à 102 $, le plus haut niveau depuis le 10 juillet. Il a rebondi de plus de 2,47 % par rapport au point le plus bas de juillet.

Décisions sur les taux d’intérêt

L’indice DXY a poursuivi sa hausse après que la Réserve fédérale a rendu sa décision sur les taux d’intérêt en juillet. Comme on s’y attendait, la banque a décidé de relever les taux d’intérêt de 0,25 %, les poussant au plus haut niveau depuis plus de deux décennies.

Les analystes sont déchirés entre ce à quoi s’attendre dans les mois à venir. Certains analystes pensent que la Fed va maintenant faire une pause pour le reste de l’année puisque l’inflation baisse à un rythme plus rapide que prévu. D’autres s’attendent à ce que la banque continue de grimper puisque l’inflation de base reste supérieure à la fourchette de 2 %.

Les responsables de la Fed ne savent pas non plus à quoi s’attendre. Dans un communiqué publié lundi, le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a déclaré qu’il était toujours indécis sur ce qu’il fallait faire lors des prochaines réunions. Au lieu de cela, il a promis de dépendre des données lors de la détermination.

L’indice du dollar américain a également réagi à la décision de la BCE. Comme la Fed, la banque a décidé de relever ses taux d’intérêt de 0,25 %. Il a ensuite signalé qu’il s’arrêterait un moment pour évaluer les tendances de l’inflation. Lundi, les données ont montré que l’économie européenne a connu une croissance modérée au deuxième trimestre.

Le moteur le plus important pour l’indice DXY a été la décision de la Banque du Japon (BoJ). Comme je l’écrivais ici , la banque a décidé de modifier son programme de contrôle de la courbe des taux.

Pour l’avenir, les prochaines nouvelles clés de l’USD seront les prochaines données américaines sur la masse salariale non agricole (NFP) prévues pour vendredi. Les économistes s’attendent à ce que ces chiffres montrent que l’économie a créé plus de 200 000 emplois en juillet, le taux de chômage restant à 3,6 %.

Prévisions de l’indice du dollar américain

Graphique DXY par TradingView

Le graphique de quatre heures montre que l’indice DXY a connu un retour en force au cours des dernières semaines. En cours de route, la paire a franchi le niveau de résistance important à 101,91 $, le point le plus bas du 22 juin.

L’indice du dollar américain s’est déplacé au-dessus des moyennes mobiles sur 25 et 50 périodes, tandis que l’indice de force relative (RSI) s’est déplacé légèrement en dessous du niveau de surachat. Il se rapproche du niveau de retracement de Fibonacci de 50 %.

Par conséquent, les perspectives de l’indice du dollar américain sont haussières, le prochain niveau à surveiller étant le retracement de 50 % à 102,20 $.

