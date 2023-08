Le cours de l’action IWG forme une tendance haussière alors que les malheurs de WeWork montent

Le cours de l’action IWG (LON : IWG) est resté dans une fourchette étroite après que la société a publié de solides résultats financiers. L’action se négociait à 151p mardi, où elle est restée ces derniers jours. Ce prix est supérieur d’environ 17 % au niveau le plus bas de juin.

Regus et WeWork divergent

Copy link to section

IWG a publié mardi des résultats financiers encourageants. Dans un communiqué, la société a déclaré que ses revenus avaient atteint un record de 1,67 milliard de livres sterling au cours des six premiers mois de l’année. Son EBITDA a bondi de 48% à 198 millions de livres sterling. Dans le même temps, les flux de trésorerie de la société ont bondi à 162 millions de livres sterling tandis que sa dette nette a chuté de 54 millions de livres sterling.

De plus, Worka, une plateforme de travail hybride, a vu son chiffre d’affaires bondir de 32 % à 153 millions de livres sterling. Malgré cette performance, la société a averti qu’elle était confrontée à des vents contraires substantiels sur le marché des changes et à un environnement économique et concurrentiel difficile.

Le plus grand concurrent d’IWG est WeWork, une entreprise qui valait autrefois plus de 45 milliards de dollars. Mardi, WeWork a déclaré que ses revenus avaient atteint 844 millions de dollars au deuxième trimestre tandis que sa perte nette avait bondi à 397 millions de dollars.

Plus important encore, WeWork a averti que son activité traversait une période difficile. À ce titre, la direction a déclaré que l’entreprise pourrait fermer ses portes dans les prochains mois. La déclaration disait :

“En raison des pertes de la société et des besoins de trésorerie prévus, combinés à l’augmentation du taux de désabonnement des membres et des niveaux de liquidité actuels, un doute substantiel existe quant à la capacité de la société à poursuivre son exploitation.”

En conséquence, le cours de l’action WeWork a chuté de plus de 24 % pendant des heures prolongées, portant sa capitalisation boursière à seulement 150 millions de dollars.

Comme je l’ai écrit ici il y a quelques mois, un effondrement de WeWork pourrait avoir un avantage marginal pour IWG. Cela se produira lorsque les entreprises qui utilisent les espaces de WeWork passeront aux marques d’IWG telles que Regus, Spaces et Signature.

https://www.youtube.com/watch?v=EZ5ZCahaelU&pp=ygUGd2V3b3Jr

IWG est un peu différent de WeWork en ce sens qu’il utilise un modèle commercial léger. En cela, l’entreprise s’associe à des propriétaires pour proposer leurs espaces. Il utilise également un modèle de franchise qui lui permet de gagner des honoraires sans faire d’énormes investissements. En conséquence, la société a signé plus d’accords au premier semestre qu’en 2022.

Prévisions du cours de l’action IWG

Copy link to section

Save

Graphique IWG par TradingView

Le cours de l’action IWG a connu une phase de consolidation ces derniers jours. Sur le graphique de quatre heures, l’indice de force relative (RSI) est passé au point neutre tandis que les actions sont légèrement au-dessus de la moyenne mobile sur 25 périodes.

Plus important encore, le stock a formé un motif tête et épaules inversé. Dans l’analyse de l’action des prix, il s’agit de l’un des meilleurs modèles d’inversion du marché. Le stock est maintenant le long de l’encolure de ce modèle. Par conséquent, il est probable que les actions rebondissent alors que les acheteurs ciblent le point de résistance clé à 175,2p, le point le plus élevé du 14 avril.

Save