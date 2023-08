La corrélation Bitcoin avec la baisse du S&P 500 mais reste élevée

Il y a eu une certaine couverture dans l’espace cryptographique récemment axée sur la relation toujours intrigante entre Bitcoin et le marché boursier.

À savoir, que la corrélation entre le duo plonge rapidement, plongeant fermement en territoire négatif ces dernières semaines. Cela attire les regards car, pour beaucoup, le potentiel du Bitcoin ne se réalisera que lorsqu’il se découplera enfin des actifs à risque. Cependant, il serait trompeur de tirer des conclusions de la récente évolution des prix que ce découplage est en train de se produire.

Avant d’expliquer pourquoi, évaluons d’abord la corrélation sur une base mobile de 30 jours, montrant la baisse au cours des dernières semaines :

En effectuant un zoom arrière pour incorporer un horizon temporel des dix-huit derniers mois, qui coïncide à peu près avec la transition de l’économie vers un environnement monétaire serré – et donc un recul des actifs à risque – nous voyons que la corrélation n’a été inférieure au niveau actuel que deux fois.

La première fois que nous avons une telle rupture dans la relation a été l’ effondrement de FTX, qui a fait chuter les marchés de la cryptographie en même temps que le marché boursier a sauté sur le dos des lectures d’inflation qui ont atterri en dessous des attentes, déclenchant un recalibrage concernant les opinions du marché sur comment les taux d’intérêt augmenteraient.

La deuxième fois, c’était à la mi-juin, lorsque nous avons eu une série d’événements crypto-spécifiques qui se sont succédés rapidement : la SEC a poursuivi Binance, puis Coinbase, puis une multitude d’applications ETF ponctuelles.

Pourquoi les graphiques peuvent être trompeurs

Donc, tout cela semble positif, non ? Eh bien, parfois, les graphiques peuvent être trompeurs. La première chose à souligner est que les coefficients de corrélation ci-dessus sont calculés sur une fenêtre de 30 jours glissants. Si nous élargissons cela à 90 jours, la situation change. Évidemment, avec un échantillon plus grand, la volatilité de la métrique diminue, mais cela donne également plus de perspective que les 30 jours. Jetez un oeil à ce qu’il véhicule:

L’amortissement est beaucoup plus sage. Cela dit, cela montre toujours que dans l’ensemble, la tendance est à la baisse depuis octobre dernier environ (encore une fois, si nous négligeons le cygne noir FTX ici). Soit dit en passant, c’était à peu près au même moment où les marchés ont touché le fond dans tous les domaines, avec un sentiment à son plus bas niveau historique. Depuis lors, l’inflation s’est calmée et les chances d’une récession très éprouvante ont diminué (bien que le combat ne soit pas encore terminé).

Mais bien qu’un certain assouplissement de la relation de verrouillage entre Bitcoin et le marché boursier ait été observé, il est important de souligner qu’il est toujours extrêmement élevé. De plus, les coefficients de corrélation calculés et discutés tout au long de cet article comparent tous Bitcoin au S&P 500. Lorsque vous tracez sa relation avec le Nasdaq plus technologique, la corrélation est encore plus élevée.

Et pour bien comprendre comment différents angles sur la même statistique peuvent être exploités pour construire des récits, examinons un autre graphique. Au lieu de présenter les 30 jours ou les 90 jours, nous examinons cette fois une fenêtre mobile de 60 jours :

Cela montre le contraire – que la corrélation est en hausse. Comme s’il était encore dans le doute, il nous dit fermement à quel point nous devons être prudents lors de l’évaluation des mouvements ici. Lors de la recherche sur Internet et de la recherche dans les bulletins de recherche et le travail des analystes, la répartition des fenêtres d’échantillonnage choisies entre 30 jours, 60 jours et 90 jours est large, et souvent les conclusions variables que chacun présente ne sont pas mentionnées.

Une analogie intéressante pour l’importance que peut avoir la fenêtre est lorsqu’on regarde l’inflation. Nous avons vu l’inflation chuter à 3 % à la lecture du mois dernier. Cependant, cela se produit sur une base annuelle et constitue une croissance de 3 % en plus de la croissance de l’année dernière. Avec une fenêtre de douze mois, nous constatons l’abandon de certaines lectures à chaud de l’année dernière, ce qui accélère le taux de diminution du nombre de titres.

Sans aucun doute, l’inflation diminue rapidement, mais l’effet est exacerbé par les lectures de pointe qui ont atterri à cette époque l’année dernière en tombant à la fin. Ceci est similaire à ce qui se passe lorsque nous coupons notre fenêtre de corrélation à 30 jours ou 60 jours, s’il y avait des périodes de lectures particulièrement fortes d’une manière ou d’une autre au bord de ces échantillons.

Une leçon à retenir

Dans une industrie aussi polarisante que peut l’être la crypto-monnaie, la question du cadrage et d’autres biais est une leçon importante. Ce n’est qu’un exemple, mais souvent des graphiques et des points de vue sont partagés sur la base de données qui, consciemment ou non, ont été manipulées pour confirmer les positions préconçues des gens.

Jetez un œil à ce tweet du célèbre taureau crypto Pomp qui réprimande le S&P 500 pour n’avoir généré qu’un rendement inférieur à 1000 % au cours des 30 dernières années. Le problème? Les dividendes sont exclus du S&P 500, rendant finalement la comparaison inutile, en particulier sur un horizon temporel aussi long que trois décennies (pour référence, avec les dividendes inclus, le rendement sur cette période est de 1700%).

If you held the S&P 500 index via $SPY since January 1993, you are still under 1,000% return as of today.

That is 30+ years 🤯



That is 30+ years 🤯 pic.twitter.com/8zEBthaRl0 — Pomp 🌪 (@APompliano) July 23, 2023

Une position en ligne courante est qu’un amour pour Bitcoin signifie qu’il faut également mépriser tout autre atout ou refuser même d’avoir une discussion sur les lacunes ou les inconvénients perçus de Bitcoin est étrange.

Habituellement, ces biais ne sont pas malveillants. L’information se propage rapidement à l’ère numérique, et avec une industrie aussi naissante et énigmatique que la crypto l’est encore, tout le monde essaie de comprendre au fur et à mesure.

Mais pour revenir au point en question, la corrélation, le plus simple de tous est peut-être de simplement tracer le retour de Bitcoin par rapport au retour du marché boursier depuis le début de ce cycle (si nous pouvons déclarer à peu près le début de 2022 comme ce nouveau paradigme de forte inflation). Que vous dit le tableau ci-dessous ?

Certes, la relation est étroite. Et sans aucun doute, au cours du dernier mois, nous semblons avoir une certaine divergence – bien que Bitcoin ait sous-performé comparativement. Cela pourrait être une préoccupation liée à la réglementation ou à toute une série d’autres facteurs.

L’essentiel est le suivant : la question de savoir si, ou quand, Bitcoin se découplera des actifs à risque est l’une des plus importantes et des plus cruciales qui régissent non seulement Bitcoin lui-même, mais tout l’espace. Le débat autour de cela continuera à tourbillonner et reste l’un des aspects les plus fascinants de l’industrie à analyser.

Cependant, en regardant le mouvement des prix d’aujourd’hui, bien qu’un certain assouplissement ait pu se produire alors que le marché anticipe un arrêt potentiel des hausses incessantes des taux d’intérêt des dix-huit derniers mois, Bitcoin est actuellement très corrélé avec le marché boursier et les actifs à risque. Au moins pour aujourd’hui, cela reste vrai.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.