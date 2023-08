Shiba Memu et Shiba Inu prospèrent dans cet hiver crypto

Le prix du Shiba Inu s’est bien comporté au cours des dernières semaines, les investisseurs se concentrant sur le prochain lancement de Shibarium. Il a bondi de plus de 60 % par rapport à son plus bas niveau de cette année et surpasse des crypto-monnaies populaires comme Bitcoin et Ethereum. Dans le même temps, Shiba Memu, une prochaine pièce de mème axée sur l’IA, a collecté plus de 1,7 million $ au cours des dernières semaines.

Lancement de Shibarium

Copy link to section

Shiba Inu est la deuxième plus grande pièce de mème au monde après Dogecoin. Depuis sa création en 2021, ses développeurs ont travaillé pour créer tout un écosystème dans son réseau. Certains de ces moyens passent par ShibaSwap et ses écosystèmes de NFT.

ShibaSwap est une plate-forme de l’industrie de la DeFi qui permet aux gens d’échanger des jetons cryptographiques et de gagner des rendements en jalonnant des pièces. Maintenant, les développeurs sont sur le point de mettre en œuvre le plus grand changement de l’écosystème en lançant Shibarium, un réseau de couche 2.

L’objectif de Shibarium est de dynamiser l’écosystème en augmentant ses vitesses de traitement et en réduisant les coûts de transaction. En tant que chaîne latérale, il gérera les transactions hors du réseau Ethereum et fera économiser beaucoup d’argent aux utilisateurs. Shibarium devrait être lancé plus tard ce mois-ci.

Cette effervescence explique pourquoi les jetons Shiba Inu et Bone ShibaSwap ont surperformé le marché. L’analyse technique montre que SHIB a plus d’avantages, maintenant qu’il a franchi la moyenne mobile de 200 jours sur le graphique journalier. Si cela se produit, le jeton retestera probablement le niveau de résistance clé situé à 0,000011 $.

Save

Shiba Memu gagne du terrain

Copy link to section

Pendant ce temps, Shiba Memu gagne du terrain dans l’industrie de la cryptographie. Le jeton a levé plus de 1,7 million $ alors que sa collecte de fonds prend de l’ampleur. Les développeurs ont vendu plus de 58 millions de jetons à ce jour.

Pour commencer, Shiba Memu est une nouvelle crypto-monnaie qui vise à capitaliser sur le succès des pièces de mème comme Dogecoin, Pepe, Keke et Dogelon Mars. Il cherche également à profiter de la popularité de l’intelligence artificielle, les thèmes les plus populaires sur le marché.

Par conséquent, de nombreuses personnes achètent des jetons Shiba Memu en espérant qu’il deviendra la prochaine tendance dans l’industrie de la cryptographie. C’est ainsi que certaines personnes ont investi quelques dollars et sont devenues millionnaires lorsque Pepe a bondi.

Shiba Memu, contrairement aux autres pièces de mème, aura une utilité dès le départ. Les développeurs ont créé une plate-forme qui utilise l’IA pour se commercialiser. Comme Shiba Inu, je soupçonne que le réseau s’aventurera dans d’autres industries de la cryptographie comme le métaverse et la DeFi.

Vous pouvez acheter des jetons Shiba Memu ici.

Shiba Memu, est-ce un bon investissement ?

Copy link to section

Une façon de considérer Shiba Memu comme un investissement est à travers le prisme du rapport risque-récompense. Comme pour toutes les ventes de jetons, il y a généralement un risque lié à l’investissement. Dans ce cas, le risque est que le jeton tombe à zéro une fois qu’il est répertorié dans des échanges clés comme Binance et Huobi. En tant que tel, votre investissement tombera à zéro.

L’alternative est celle où le jeton voit son prix augmenter et devient une pièce de monnaie de plusieurs millions de dollars. En tant que tel, votre investissement vaudra beaucoup plus peu de temps après son lancement. Par conséquent, je pense que le rapport risque-récompense est attrayant, surtout lorsque vous ne risquez pas trop votre argent. Vous pouvez en savoir plus sur Shiba Memu dans ce livre blanc.

Save