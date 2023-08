Le taux USD / CNY grimpe en flèche avant le vidage crucial des données économiques de la Chine

Le rallye du taux de change USD / CNY s’est poursuivi lundi alors que les investisseurs attendaient le prochain vidage de données en provenance de Chine. La paire a bondi à un plus haut de 7,2537, le plus haut niveau depuis le 30 juin. Ce prix est proche de son plus haut niveau depuis novembre de l’année dernière, ce qui signifie que le renminbi a chuté de plus de 8 % au cours des derniers jours.

Les données économiques de la Chine à venir

Les paires USD/CNY et USD/CNH ont suivi une tendance haussière au cours des derniers mois alors que les inquiétudes concernant l’économie chinoise se poursuivaient. La semaine dernière, nous avons écrit que les exportations et les importations de la Chine avaient plongé en juillet, faisant grimper l’excédent commercial à plus de 80 milliards de dollars. Ceci est important car la Chine est principalement une économie axée sur les exportations.

La prochaine actualité du CNY sortira mardi lorsque le gouvernement publiera les prochains chiffres économiques. Les économistes s’attendent à ce que les données montrent que les ventes au détail en Chine sont passées de 3,1 % en juin à 4,8 % en juillet. Les dépenses de détail se sont plutôt bien tenues pendant la réouverture en cours.

Les économistes s’attendent également à ce que la production industrielle et les investissements en actifs fixes augmentent à un rythme plus lent en juillet. Ces chiffres ont été décevants au cours des derniers mois alors que la reprise économique fait face à des vents contraires.

L’économie chinoise a connu des difficultés au cours des derniers mois, poussant Pékin à mettre en œuvre une série de mesures de relance. Ces mesures visent principalement à stimuler la consommation intérieure.

Pourtant, de nouveaux défis émergent. Le secteur immobilier est sur les nerfs, comme je l’ai écrit sur les défis de Country Garden, l’empire immobilier en difficulté. C’est la dernière entreprise du secteur à être sur le point de s’effondrer.

https://www.youtube.com/watch?v=2I3TWNMZkUM&pp=ygUUY291bnRyeSBnYXJkZW4gY2hpbmE%3D

Dans le même temps, la guerre froide avec Washington s’est poursuivie. La semaine dernière, l’administration Biden a annoncé une nouvelle série de sanctions contre le secteur technologique chinois. En conséquence, les investissements directs étrangers devraient continuer de baisser.

Analyse technique USD/CNY

Graphique USDCNY par TradingView

Le taux de change entre l’USD et le CNY a continué d’augmenter lundi dans un contexte d’inquiétudes croissantes concernant l’économie chinoise. Il se situe maintenant au niveau de résistance important de 7,2670, le plus haut niveau du 30 juin. Le mouvement à la hausse de la paire est soutenu par les moyennes mobiles sur 25 et 50 jours.

Par conséquent, les perspectives pour la paire USD/yuan sont haussières, le prochain niveau à surveiller étant à 7,3265. Un mouvement sous le support à 7,2258 invalidera la vue haussière.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.