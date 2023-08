Prévisions du cours de l’action Nio : mise à niveau de la notation, objectif à 16,20 $

Plus

Le cours de l’action Nio (NYSE : NIO) a reculé ces derniers jours dans un contexte d’escalade des tensions entre les États-Unis et la Chine. Les actions ont chuté à un creux de 12,85 $ vendredi, quelques points en dessous du sommet de 16,10 $ de ce mois-ci. Ils restent environ 80 % au-dessus du niveau le plus bas cette année.

Tesla baisse à nouveau ses prix

Le cours de l’action Nio a récemment reculé alors que les inquiétudes concernant la montée des tensions entre les États-Unis et la Chine persistaient. La nouvelle la plus récente est que les États-Unis ont interdit aux investisseurs américains d’investir dans les entreprises chinoises de haute technologie dans des domaines tels que l’informatique quantique et l’IA.

On ne sait pas comment la Chine réagira à ces restrictions et comment elles affecteront des entreprises comme Nio, Xpeng et Li Auto. Les analystes estiment que des entreprises comme Nio ne seront pas impactées puisqu’elles réalisent leurs ventes en Chine. Nio a également récemment reçu un investissement de 1 milliard de dollars d’Abu Dhabi.

Le cours de l’action Nio réagit également aux événements du véhicule électrique industrie. Par exemple, Tesla a annoncé qu’elle réduisait les prix du modèle Y en Chine. Il a réduit le prix de départ de ces véhicules d’environ 14 000 CNY dans le but d’augmenter sa part de marché.

Ces mouvements signifient que l’industrie des véhicules électriques en Chine ralentit à mesure que l’économie recule. Dans son rapport mensuel, Nio a déclaré avoir livré 20 462 véhicules en juillet, soit une augmentation de 103,6 % en glissement annuel. Les ventes ont également bondi de 91 % par rapport au mois précédent. La société espère livrer 250 000 véhicules cette année, même après un premier semestre décevant.

Le stock de Nio réagira également au prochain vidage de données en provenance de Chine, que j’ai couvert ici . Le rapport devrait montrer que le marasme économique s’est poursuivi en juillet.

Prévisions du cours de l’action Nio

Le graphique journalier montre que le cours de l’action Nio a reculé ces derniers jours. Malgré cette baisse, le titre reste au-dessus des moyennes mobiles à 200 jours et à 50 jours. Les deux sont sur le point de former une croix dorée, lorsque les deux moyennes mobiles se croisent.

L’action Nio a retesté le niveau de support important à 13,16 $, le swing le plus élevé le 24 janvier. Ceci est connu sous le nom de schéma de rupture et de retest, qui est généralement un signe haussier.

Par conséquent, je pense que les actions reprendront probablement la tendance haussière dans les prochains jours. Si cela se produit, le prochain niveau à surveiller sera le plus haut depuis le début de l’année de 16,20 $.

