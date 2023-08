Analyse de l’indice Nikkei 225 après les solides données du PIB japonais

Plus

L’indice Nikkei 225 a légèrement augmenté après une nouvelle série de données économiques robustes en provenance du Japon. L’indice a légèrement augmenté pour atteindre un sommet de 32 350 ¥ mardi, quelques points au-dessus du creux de cette semaine de 32 038 ¥.

L’économie japonaise se porte bien

Les données économiques les plus récentes du Japon ont révélé que le pays se portait mieux que prévu. Le PIB a augmenté de 1,5 % au deuxième trimestre, supérieur à l’estimation médiane de 0,8 %. Il avait augmenté de 0,9 % au trimestre précédent.

L’économie a progressé de 6,0 % sur une base annuelle, supérieur aux 3,1 % attendus. Cette croissance s’explique principalement par la hausse de la demande extérieure, qui a augmenté de 1,8 %. Les dépenses en capital et la consommation privée se situent respectivement à 0,0% et -0,9%.

La consommation privée a chuté de 0,5 % au deuxième trimestre, les exportations nettes ayant bondi de 1,8 %. Cette croissance a été favorisée par la baisse du yen japonais. La paire USD/JPY a bondi de plus de 14 % par rapport au niveau le plus bas de janvier. Le tourisme a également contribué à soutenir l’économie.

L’indice Nikkei 225 a eu quelques-uns des plus performants cette année. Les actions de Kobe Steel ont bondi de plus de 175 % cette année. L’entreprise s’est bien comportée car la demande d’acier a augmenté. En outre, il y a des signes d’accords de fusions et acquisitions dans l’industrie. Lundi, US Steel a rejeté un accord de Cleveland-Cliffs. Elle a également reçu une offre d’Esmark, une société privée.

Advantest, Kawasaki Kisen Kaisha, Toyota Tsusho, Mitsubishi, Marubeni et Tokyo Electric sont également les plus performants de l’indice Nikkei cette année. Toutes ces actions ont bondi de plus de 60% cette année.

D’autre part, les indices Nikkei 225 les moins performants cette année sont Nippon Telegraph & Telephone, Sumitomo Dainippon, Pacific Metals, Toho Zinc et Olympus. Toutes ces actions ont chuté de plus de 20 %.

Prévision de l’indice Nikkei 225

Le graphique 4H montre que l’indice Nikkei a suivi une tendance baissière au cours des dernières semaines. Il a culminé à 24 0222 ¥ en juin et a chuté d’environ 5 % pour atteindre 32 327 ¥ actuellement. L’indice a formé un canal descendant représenté en bleu et oscille aux moyennes mobiles de 50 et 25 périodes.

Par conséquent, les perspectives de l’indice Nikkei 225 sont neutres avec un biais haussier. Dans la partie supérieure, le niveau de résistance à surveiller est de 33 480 ¥ (plus haut du 1er août) et 31 690 ¥ (plus bas du 3 août).

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.