Les ETF VOO et SPY ont reculé : acheter la baisse ou vendre la déchirure ?

Le Vanguard S&P 500 (VOO) et le SPDR S&P 500 (SPY) ont reculé au cours des dernières semaines alors que les investisseurs adoptent un sentiment de risque. VOO est revenu à 406,5 $ tandis que le fonds SPY est tombé à 443 $.

Est-il sécuritaire d’acheter cette trempette?

VOO et SPY sont les plus grands fonds qui suivent la performance de l’indice S&P 500. En tant que tels, les deux fonds ont une corrélation étroite et évoluent généralement dans la même direction.

Les deux fonds ont récemment reculé face aux inquiétudes croissantes concernant l’économie américaine et chinoise. Mardi, comme je l’écrivais ici , la Chine a publié des chiffres économiques faibles, poussant davantage d’analystes à revoir à la baisse leurs estimations.

Ces chiffres ont coïncidé avec la rhétorique dure sur la Chine de Washington. Les républicains et certains démocrates ont fait valoir que les récentes sanctions de Joe Biden ne vont pas assez loin.

Par conséquent, il est probable que la plupart des entreprises américaines auront du mal à faire des affaires en Chine, leurs marchés clés. Certaines des plus grandes entreprises du S&P 500 comme Apple, Nvidia et Tesla font beaucoup d’affaires en Chine.

Il y a aussi des risques dans l’économie américaine. La semaine dernière, Moody’s a dégradé la note de plusieurs banques régionales. Il a également placé plusieurs grandes banques comme Northern Trust et State Street en examen pour déclassement.

Maintenant, Fitch a averti qu’il dégraderait les banques américaines, y compris les blue chips comme JP Morgan. Elle a récemment abaissé la cote de crédit américaine de AAA à AA+.

En outre, certains secteurs de l’économie comportent des risques. Alors que les ventes au détail aux États-Unis ont bondi, on craint qu’elles ne ralentissent à mesure que les personnes ayant des prêts étudiants commencent à les rembourser. Dans un communiqué publié mercredi, Target a décidé de réduire ses perspectives en raison de ces craintes. Ses ventes nettes ont chuté de 4,9 % à 24,8 milliards de dollars.

Les investisseurs s’inquiètent également de la valorisation de plusieurs sociétés. Mardi, j’ai prévenu que la valorisation de Nvidia devenait incontrôlable.

Prévisions VOO ETF

Le graphique journalier montre que l’ETF VOO a suivi une tendance baissière ces derniers jours. Malgré la liquidation, les actions restent au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, ce qui est un signe positif. Il est également au-dessus de la ligne de tendance ascendante indiquée en vert.

Le MACD a également baissé alors que les deux lignes se rapprochent du niveau neutre. Par conséquent, je pense que les fonds VOO et SPY rebondiront dans les semaines à venir et retesteront le plus haut depuis le début de l’année de 422,45 $. À court terme, les actions connaîtront probablement une certaine volatilité, ce qui pourrait la voir retester 400 $.

