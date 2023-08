USD/CHF : arguments en faveur du franc suisse comme alternative viable au dollar

Le franc suisse a été l’une des monnaies les plus performantes de ces dernières années. La paire USD/CHF a chuté de plus de 15 % par rapport à son plus haut niveau de 2016, tandis que l’EUR/CHF a chuté de plus de 43 % par rapport à son plus haut de 2007.

Graphiques USD/CHF, EUR/CHF

Risques d’hégémonie du dollar américain

L’un des plus grands défis du monde aujourd’hui est l’hégémonie du dollar américain et son rôle dans l’économie mondiale. Ces inquiétudes se sont considérablement accrues au cours des derniers mois, la force du dollar ayant provoqué des ravages sur les marchés émergents.

Ils ont également été exacerbés par les sanctions imposées par les autorités américaines. Plus important encore, ces autorités ont sanctionné la banque centrale russe après l’invasion de l’Ukraine.

Par conséquent, comme je l’ai écrit ici , plusieurs pays comme la Chine et l’Arabie Saoudite ont commencé à réduire leur exposition à la dette américaine. En outre, le sommet des BRICS en Afrique du Sud devrait se concentrer sur une monnaie alternative.

Je crois qu’une monnaie BRICS ne verra pas le jour en raison des différences entre les États membres, notamment l’Inde et la Chine. En outre, les mécanismes de création d’une nouvelle monnaie sont bien plus compliqués que la plupart des gens ne le pensent.

Par conséquent, le dollar américain maintiendra sa force dans les années à venir. Mais elle est confrontée à des risques considérables, notamment en raison de la montée en flèche de la dette américaine, qui atteindra 50 000 milliards de dollars dans les prochaines années.

Le cas du franc suisse

En tant que tel, je pense que le franc suisse est une meilleure alternative au dollar américain pour trois raisons principales. Premièrement, la Suisse est l’un des pays les plus développés, avec le 7e plus grand ratio de PIB par habitant. Cette force signifie que la stabilité du pays perdurera pendant longtemps.

Deuxièmement, la Suisse a une dette publique minime. La dette publique totale s’élève à plus de 256 milliards de dollars. Son ratio dette/PIB est inférieur à 45 %. Les États-Unis ont un ratio dette/PIB supérieur à 122 % et devrait continuer à augmenter.

La dette suisse est nettement inférieure aux investissements de 1 000 milliards de dollars de la Banque nationale suisse (BNS). Elle détient des participations dans des sociétés comme Apple, Amazon, Starbucks. Cela signifie que le pays n’a aucune chance de faire défaut.

Troisièmement et surtout, la Suisse est connue pour sa neutralité sur les grandes questions. Elle n’est pas membre de l’Union européenne même si elle bénéficie du bloc. De plus, elle n’est pas membre de l’OTAN, ce qui signifie qu’elle a peu d’ennemis à l’étranger.

La Suisse a également utilisé ses pouvoirs de sanctions avec parcimonie. Même s’il a sanctionné la Russie pour son invasion de l’Ukraine, ses sanctions sont moins sévères que celles d’autres pays. La Suisse entretient également des relations amicales avec des pays comme l’Iran et la Chine.

La Suisse présente donc des caractéristiques que peu de pays possèdent. C’est une démocratie stable avec peu d’ennemis dans le monde, ce qui fait du franc suisse la monnaie la plus sûre au monde. Le franc est plus sûr que d’autres monnaies comme le yen japonais, la couronne norvégienne et la couronne suédoise.

Par exemple, le Japon s’est étroitement allié aux États-Unis et a une montagne de dettes. La couronne suédoise est en danger alors que le pays cherche à rejoindre l’OTAN et que son économie ralentit. La Norvège n’est pas non plus aussi neutre que la Suisse sur les questions géopolitiques.

