Powell, Lagarde et Broadbent discutent du défi de l’inflation à Jackson Hole

La semaine dernière, la Réserve fédérale du Kansas a tenu sa réunion annuelle des banquiers centraux mondiaux à Jackson Hole, dans le Wyoming.

Des banquiers centraux, des décideurs politiques de premier plan et des penseurs économiques se sont réunis pour discuter des dernières tendances de l’économie mondiale et définir l’agenda des recherches futures.

L’inflation, pas le thème

Bien que l’inflation ait été la préoccupation centrale des décideurs politiques au cours des deux dernières années, les responsables ont choisi d’intituler la conférence « Changements structurels dans l’économie mondiale ».

Ce recentrage pourrait être dû en partie au succès remporté par la Réserve fédérale dans la réduction de l’inflation à des niveaux plus gérables.

Les questions clés abordées au cours de la conférence de trois jours concernaient la manière dont des changements structurels durables peuvent avoir un impact sur les trajectoires à long terme de l’économie mondiale, inaugurer des changements sur les marchés financiers et la politique monétaire, contraindre la croissance à long terme, transformer les réseaux de production mondiaux et re- les allocations dans les chaînes d’approvisionnement mondiales et ont un impact sur les flux financiers mondiaux.

Toutefois, l’inflation reste une menace sérieuse.

Discours d’ouverture de Jerome Powell

Bien que le thème des discussions ait porté sur les changements structurels, le gouverneur Powell a réitéré son message de l’année dernière, soulignant que la Réserve fédérale s’était engagée à ramener l’inflation au niveau de 2 %.

Source: US Bureau of Economic Analysis, US Bureau of Labor Statistics

Fondamentalement, a noté Powell,

Même si l’inflation a reculé depuis son sommet – une évolution bienvenue – elle reste trop élevée. Nous sommes prêts à augmenter encore les taux si nécessaire, et avons l’intention de maintenir notre politique à un niveau restrictif… le processus a encore un long chemin à parcourir…

Même si le gouverneur a reconnu que l’alimentation et l’énergie peuvent être sensibles à la volatilité, il s’est concentré sur l’inflation sous-jacente (non alimentaire, non énergétique) qui est restée incroyablement résistante, passant d’un pic supérieur à 5 % à 4,1 % au cours des dernières années. publication récente de données.

L’inflation des biens a fortement diminué, en raison de la hausse des taux d’intérêt, tandis que les prix du secteur immobilier ont récemment commencé à reculer, malgré la pénurie des stocks.

Cependant, parmi les services (y compris les soins de santé, l’alimentation et les transports), qui représentent la moitié de l’indice PCE de base, a admis Powell :

L’inflation sur douze mois dans ce secteur a évolué latéralement depuis le décollage.

Bien qu’il y ait eu des évolutions encourageantes dans cette catégorie au cours des derniers mois, l’inflation des services reste élevée en étant relativement immunisée contre les changements de taux d’intérêt et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, et en bénéficiant d’un marché du travail encore tendu.

Powell a insisté sur le fait que les données récentes doivent être prises avec des pincettes et que la stabilité des prix est encore loin.

Il s’attend à ce qu’un resserrement de la politique monétaire finisse par rééquilibrer l’offre et la demande globales, permettant ainsi un retour aux niveaux de 2 %.

Lagarde sur les chocs d’offre

Christine Lagarde, présidente de la BCE, a souligné que la montée du protectionnisme, le réalignement des liens commerciaux et les impacts du changement climatique (et les efforts de décarbonation associés) pourraient conduire à une intensification des chocs d’offre à l’avenir.

Les changements macroéconomiques sur lesquels Lagarde s’est concentrée comprenaient de profonds changements sur le marché du travail compte tenu des séquelles de la pandémie, de la numérisation rapide sur le lieu de travail, de l’ère du travail à distance et d’une croissance tirée par l’IA qui soutiendra certains emplois et en menacera d’autres ; la transition énergétique couplée au fait que l’OPEP+ ne parvient pas à atteindre ses objectifs et à l’incertitude quant au mix d’approvisionnement du futur ; et « l’approfondissement de la fracture géopolitique » dû à la relocalisation, au relocalisation entre amis et à la fragmentation en blocs concurrents, ainsi qu’à la refonte ultérieure des chaînes d’approvisionnement.

Les recherches de la BCE révèlent que la fragmentation géopolitique pourrait entraîner une baisse des importations réelles pouvant atteindre 30 % à l’échelle mondiale.

Déséquilibre des investissements

En outre, elle prévoit des investissements nettement plus élevés au cours de la décennie, notamment une moyenne de 600 milliards d’euros par an dans la transition énergétique de l’UE ; Dépenses liées à l’OTAN ; et une numérisation accélérée dans plusieurs secteurs, les pays cherchant à augmenter leurs facteurs de productivité respectifs (comme le montre le graphique ci-dessous).

Source: Productivity data from The Conference Board

Toutefois, des investissements aussi importants dans une économie en ralentissement pourraient nuire à la clarté économique.

Faisant référence à la volatilité accrue des indicateurs économiques et, par conséquent, à l’incapacité de tirer suffisamment de leçons des ensembles de données historiques et à l’incertitude des projections, Lagarde a cité le philosophe Søren Kierkegaard :

…la vie ne peut être comprise qu’à l’envers ; mais il faut le vivre en avant.

Elle a en outre exprimé sa crainte que l’inflation puisse réapparaître, en particulier dans le secteur des matières premières, dans un contexte de demande d’investissement plus élevée (en particulier dans l’énergie verte) et de contraintes d’offre plus fortes, ce qui rendrait beaucoup plus difficile pour les banques centrales la gestion des anticipations d’inflation à long terme.

Broadbent sur la géopolitique et le rôle de la demande

Ben Broadbent, gouverneur adjoint de la Banque d’Angleterre, a lui aussi reconnu que les chocs d’offre constituaient une préoccupation majeure, soulignant que les problèmes géopolitiques tels que la guerre entre la Russie et l’Ukraine entraînaient une hausse des prix des denrées alimentaires et de l’énergie.

Source: Bank of England

On ne sait pas exactement dans quelle mesure les impacts géopolitiques peuvent être persistants, mais la politique monétaire restera probablement élevée dans un avenir prévisible.

Une augmentation des frictions géopolitiques en 2023 pourrait contribuer à une inflation durable dans les économies ouvertes qui ont tendance à s’appuyer sur le commerce international, exigeant en outre des taux plus élevés et plus longs pour parvenir à la stabilité des prix.

Source: BlackRock Geopolitical Risk Indicator

Complétant le point de vue de Lagarde sur les chocs d’offre, Broadbent a noté que le déséquilibre persistant entre l’offre et la demande de biens qui s’est matérialisé pendant la pandémie n’est pas seulement dû à des chaînes d’approvisionnement brisées, mais aussi à une augmentation de la demande alors que les consommateurs ont reçu une aide sans précédent en matière de protection de la masse salariale.

Source: Bank of England

Recherche de la Fed de SF

En ce qui concerne les commentaires de Broadbent concernant l’importance de la demande, la Fed de San Francisco a constaté que le public américain était en mesure de constituer un coussin de 2 100 milliards de dollars d’épargne excédentaire au milieu de la pandémie.

Cependant, une consommation supplémentaire significative a désormais ramené l’épargne accumulée à 500 milliards de dollars.

Source: SF Fed

Malgré la forte baisse, la Fed de SF s’attend à ce que ce montant soutienne le volet consommation de l’économie au moins jusqu’au quatrième trimestre 2023.

Ces économies supplémentaires pourraient être un facteur clé expliquant pourquoi l’économie américaine est restée si résiliente dans un contexte de resserrement sans précédent.

Perspectives américaines

Powell a noté que la politique monétaire restrictive devra se poursuivre, alors que la croissance économique est restée trop résiliente pour revenir durablement aux niveaux de 2 %.

Malgré une hausse des taux de 300 points de base depuis la dernière édition de la conférence de Jackson Hole, la croissance trimestrielle du PIB américain a augmenté lors des deux rapports précédents.

Source: TradingEconomics.com; US Bureau of Economic Analysis

Il a soutenu que,

…(nous) avons besoin d’une période de croissance économique inférieure à la tendance…

D’un autre côté, le marché du travail a commencé à se calmer et la demande de salaires nominaux a diminué, même si le marché du travail reste relativement robuste par rapport aux niveaux d’avant la pandémie.

Source: US Bureau of Labor Statistics

Compte tenu des taux élevés, Powell s’attend à une « normalisation progressive » du marché du travail.

Le resserrement des conditions financières, la baisse de la croissance des prêts et les réglementations plus strictes en matière de prêts bancaires devraient soutenir la réponse monétaire envisagée, ainsi qu’une réduction de la taille des avoirs en titres de la Fed.

La complication vient cependant de deux sources : les décalages monétaires variables et imprévisibles, et la difficulté d’identifier le taux d’intérêt neutre.

En conséquence, Powell a ajouté que le dépassement insuffisant et le dépassement restaient tous deux une menace pour la stabilité économique, déclarant :

En faire trop peu pourrait permettre à une inflation supérieure à l’objectif de s’enraciner et, en fin de compte, nécessiter que la politique monétaire arrache une inflation plus persistante de l’économie, au détriment de l’emploi. En faire trop pourrait également nuire inutilement à l’économie.

Save

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.