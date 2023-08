Analyse de l’indice DAX : les actions allemandes font face à des vents contraires majeurs

L’ indice DAX a rebondi ces derniers jours. L’indice a atteint un plus haut de 16 000 € mercredi, au-dessus du plus bas de ce mois-ci de 15 473 €. Il reste nettement inférieur au sommet annuel de 16 540 €. Au total, l’indice allemand DAX 40 a augmenté de plus de 35 % par rapport à son plus bas niveau de 2022.

Les inquiétudes de l’Allemagne persistent

L’indice DAX a évolué latéralement au cours des derniers mois alors que les inquiétudes concernant l’économie allemande persistent. Les chiffres économiques récents ont montré que la plus grande économie d’Europe est en difficulté, les analystes s’attendant à ce qu’elle connaisse la reprise la plus lente des pays développés.

Les entreprises allemandes sont confrontées à plusieurs défis. Premièrement, il existe une pénurie persistante de main-d’œuvre, qui a fait grimper les salaires à un rythme sans précédent. Les données publiées mardi ont montré que les salaires ont bondi de 6,6% au deuxième trimestre.

Deuxièmement, les entreprises sont également confrontées à la hausse des coûts liés à leurs activités commerciales. Même si l’inflation a chuté par rapport au sommet atteint lors de la pandémie, les entreprises sont toujours en difficulté et voient leurs marges se réduire. Plus récemment, les prix du gaz naturel ont grimpé en flèche en raison de grèves potentielles en Australie.

En outre, comme dans d’autres pays, les entreprises allemandes luttent contre les taux d’intérêt élevés, qui ont affecté les liquidités de la région. Les données publiées lundi ont montré que la masse monétaire en Europe est tombée à son plus bas niveau depuis des années.

C’est dans ce contexte que le gouvernement de coalition allemand a annoncé un nouvel allégement de l’impôt sur les sociétés de 7 milliards d’euros pour soutenir les entreprises du pays. Le plan, connu sous le nom de loi sur les opportunités de croissance, s’étendra sur quatre ans.

Même si de nombreuses entreprises ont salué cette décision, certains analystes estiment que les réductions d’impôts ne sont pas allées assez loin.

La plupart des composantes du DAX étaient dans le rouge en août. Parmi les sociétés les plus performantes de l’indice figurent Munich Re, Allianz, Brenntag, Fresenius et SAP. En revanche, les principaux retardataires de l’indice étaient Infineon, Siemens Energy, Siemens Healthineers, Siemens AG, Zalando et BMW.

Prévisions de l’indice DAX

Le graphique journalier montre que l’indice DAX 40 s’est situé dans une fourchette étroite au cours des derniers mois. Il est resté entre le support clé à 15 464 € et la résistance à 16 433 €. L’indice se consolidait aux moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 25 et 50 jours.

L’Average True Range (ATR) a évolué latéralement et se rapproche du niveau le plus bas depuis des années. Par conséquent, les actions resteront probablement dans cette fourchette à court terme en tant qu’investisseurs. Les principaux niveaux de support et de résistance à surveiller seront respectivement de 15 465 € et 16 433 €.

