Le prix de l’ApeCoin (APE) présente encore plus d’inconvénients avant un déblocage de 56 millions de dollars

Le prix de l’ApeCoin (APE) a continué de baisser cette semaine alors que la demande pour le Bored Ape Yacht Club (BAYC) a chuté. Le jeton a également reculé au niveau le plus bas jamais enregistré alors que les investisseurs se préparaient à un déblocage majeur.

Jeton déverrouillé à l’avance

ApeCoin est une crypto-monnaie lancée par Yuga Labs en avril 2022. Son objectif était d’alimenter le Bored Ape Yacht Club NFT et l’écosystème métaverse. Récemment, la pièce a perdu de son élan alors que la demande de BAYC NFT a chuté.

Comme d’autres crypto-monnaies, l’APE a connu une forte tendance à la baisse à mesure que la demande diminuait. Cette vente s’est intensifiée après que la Securities and Exchange Commission (SEC) ait retardé le processus d’approbation des ETF, comme je l’ai écrit ici.

L’autre catalyseur majeur de la vente est le prochain événement de déverrouillage des jetons, qui aura lieu le 16 septembre. Selon TokenUnlocks , les développeurs débloqueront plus de 40,6 millions de jetons APE.

Au prix actuel, ces jetons ont une capitalisation boursière de plus de 56 millions de dollars, soit 11,02 % de la capitalisation boursière totale. La plupart de ces jetons iront aux initiés de Yuga Labs. Des jetons d’une valeur de 3 millions de dollars seront attribués au fondateur de Yuga Labs.

De plus, des jetons d’une valeur de plus de 36 millions de dollars seront destinés aux contributeurs au lancement et 5,75 millions de dollars à Yuga Labs lui-même. Cette distribution montre qu’ApeCoin est hautement centralisé et profite principalement au fondateur.

ApeCoin a été très dilutif depuis son lancement. Les développeurs ont débloqué plus de 212 millions de jetons. Plus de 501,89 millions de jetons ont déjà été débloqués. Et selon son calendrier d’acquisition, les derniers jetons seront débloqués en juin 2026.

Les déverrouillages de jetons sont considérés comme très dilutifs car ils introduisent plus de pièces dans le réseau. La plupart des crypto-monnaies contrecarrent ce phénomène en brûlant les pièces existantes, ce qui les retire de la circulation. ApeCoin ne les brûle pas.

Par conséquent, la baisse de la demande pour le Bored Ape Yacht Club et la dilution continue rendent difficile la recommandation d’ApeCoin.

Prévisions de prix ApeCoin

Le graphique journalier montre que le prix de l’ApeCoin a connu une forte tendance baissière au cours des derniers mois. Il a récemment réussi à transformer l’important niveau de support à 2,63 $ (plus bas du 14 novembre) en une résistance.

ApeCoin reste en dessous de la moyenne mobile sur 50 jours tandis que l’oscillateur stochastique est passé en dessous du niveau de survente. L’indice de force relative (RSI) oscille légèrement au-dessus du point de survente.

Par conséquent, le chemin de moindre résistance pour le prix de l’APE est baissier, le prochain niveau à surveiller étant de 1 $.

