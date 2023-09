Le prix du Bitcoin Cash se redresse : voici le risque dont il faut s’inquiéter

Le prix du Bitcoin Cash (BCH) a augmenté au cours des quatre derniers jours consécutifs à mesure que l’ambiance dans le secteur des crypto-monnaies s’améliore. Il a atteint un sommet de 223,54 $, le plus haut niveau depuis le 30 août. D’autres crypto-monnaies comme Ethereum, ThorChain, Axie Infinity et VeChain ont également rebondi.

Pourquoi le prix du BCH augmente

Le principal catalyseur de la flambée du prix du Bitcoin Cash a été la décision de Franklin Templeton de déposer une demande d’ETF Bitcoin au comptant. Il s’agit d’un événement important puisque Franklin est l’une des plus grandes sociétés financières au monde avec plus de 1 500 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

Franklin Templeton a rejoint d’autres grandes sociétés de Wall Street comme Fidelity, Blackrock et Ark Invest qui ont demandé un ETF. Les analystes estiment que la SEC sera sous pression pour approuver certains de ces fonds.

D’une part, la SEC a déjà subi un coup dur lorsque Grayscale a remporté un procès qui l’a obligée à revoir la conversion du GBTC en un ETF spot. Aussi, toutes ces entreprises ont mis en place des mesures de surveillance.

Par conséquent, le prix du BCH a bondi parce que les investisseurs pensent que l’approbation d’un ETF sera une chose positive pour Bitcoin. Comme je l’ai écrit ici , certains analystes espèrent que Bitcoin montera en flèche dans les mois à venir.

Néanmoins, la reprise du prix du Bitcoin Cash est confrontée à des risques importants. Le plus grand risque est que l’inflation américaine recommence à augmenter et que la tendance se poursuive avec la montée en flèche du Brent et du WTI. Le WTI a bondi à 90 dollars, son plus haut niveau depuis novembre.

En outre, la grève en cours de l’UAW pourrait déclencher une inflation dans le secteur des voitures d’occasion. Par conséquent, la Réserve fédérale continuera probablement à relever les taux d’intérêt lors de sa réunion de la semaine prochaine. La hausse des taux aux États-Unis poussera les fonds du marché monétaire (MMF) au-dessus de 6 %. En tant que tel, de nombreuses personnes vont désormais commencer à passer des crypto-monnaies aux fonds monétaires.

Prévisions de prix du Bitcoin Cash

Le graphique journalier montre que le prix du BCH a connu une forte reprise au cours des derniers jours. Cette reprise s’est produite après que la pièce a retesté l’importante moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 200 jours. Il a maintenant rebondi au-dessus de l’EMA de 50 jours et de la partie supérieure du canal descendant.

L’indice de force relative (RSI) a dépassé le point neutre à 50. Par conséquent, les perspectives pour Bitcoin Cash sont haussières, le prochain niveau à surveiller étant à 264,46 $, le niveau le plus élevé du 30 juillet. Le scénario alternatif est celui où la pièce recule et retourne vers le canal descendant.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.