Disney va investir 60 milliards de dollars dans les parcs et les croisières

Walt Disney Co (NYSE : DIS) est au centre de l’attention ce matin après avoir révélé son intention d’augmenter massivement ses investissements dans les parcs et les croisières.

Combien Disney va-t-il investir dans les parcs et les croisières

Le conglomérat du divertissement prévoit désormais de dépenser environ 60 milliards de dollars dans ce secteur au cours des dix prochaines années, selon son dossier déposé mardi auprès de la Securities & Exchange Commission.

[Disney] élabore des plans pour accélérer les investissements dans l’expansion et l’amélioration de la capacité des parcs nationaux et internationaux et des compagnies de croisière, [et] donne la priorité aux projets qui devraient générer de solides rendements.

Les parcs et les croisières ont généré 8,3 milliards de dollars de revenus pour Walt Disney Co au cours de son troisième trimestre financier, soit une hausse de 13 % sur une base annuelle, comme l’a rapporté Invezz ici.

Ses actions sont actuellement en baisse de près de 30 % par rapport à leur plus haut annuel de début février.

D’autres mises à jour sont attendues lors de la journée des investisseurs de Disney

Avant l’annonce d’aujourd’hui, Disney prévoyait d’investir environ 30 milliards de dollars uniquement dans ses activités de parcs et de croisières.

La société de médias offrira plus de couleur sur son investissement accru dans ce segment lors de sa journée des investisseurs prévue plus tard mardi. Son dossier auprès de la SEC se lit également :

Nous pensons que la situation financière de [Disney] est solide [avec] des ressources adéquates pour financer les besoins opérationnels continus, les obligations contractuelles, les échéances de dette à venir et les dépenses d’investissement futures.

La nouvelle arrive plus d’un mois après que Disney s’est associé à Penn Entertainment Inc pour relancer son Barstool Sportsbook sous le nom d’ESPN Bet (en savoir plus). Wall Street a actuellement une note consensuelle de « surpondération » sur ses actions.

