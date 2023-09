Analyse USD/CNY alors que la hausse de l’indice du dollar américain (DXY) se poursuit

Le taux de change USD/CNY a continué de grimper mardi alors que les inquiétudes concernant la politique belliciste de la Réserve fédérale subsistaient. Le renminbi s’échangeait à 7,3065 par rapport au dollar américain, quelques points en dessous du plus haut de l’année de 7,350. Il a bondi de plus de 9,25 % par rapport au niveau le plus bas de cette année.

Réserve fédérale belliciste

La paire USD/CNY a suivi une forte tendance haussière, aidée par la force de l’indice du dollar américain (DXY). Le DXY s’échangeait à 105,60 $, son plus haut niveau depuis plus de six mois. Il a bondi de plus de 5 % par rapport au point le plus bas de cette année.

La paire a bondi alors que les investisseurs réagissaient aux dernières actions de la Réserve fédérale. Comme nous l’avons écrit ici , la Fed a décidé de relever les taux d’intérêt inchangés entre 5,25 % et 5,50 %, le niveau le plus élevé depuis deux décennies. Le graphique à points de la Fed indique une nouvelle hausse des taux de 0,25 % cette année.

Les rendements obligataires américains ont atteint leur plus haut niveau depuis des décennies. Le rendement du 2 ans s’est élevé à plus de 5% tandis que celui du 10 ans et du 30 ans a bondi au plus haut depuis plus de 15 ans. Les taux hypothécaires devraient également atteindre plus de 8 % dans les mois à venir.

Le taux de change USD/CNY a également continué à augmenter en raison des performances de l’économie chinoise. Les éléments clés de l’économie chinoise, comme l’immobilier, la production industrielle et la production manufacturière, ont reculé.

Il est donc probable que l’économie chinoise n’atteindra pas l’objectif de 5 % fixé par Pékin. D’une part, le secteur immobilier est au bord de l’effondrement. Des entreprises comme Country Garden, Evergrande et Sunac sont sous assistance respiratoire.

Analyse technique USD/CNY

Le graphique journalier montre que le taux de change USD/CNY a suivi une forte tendance haussière cette année. Il a récemment dépassé le point de résistance clé à 7,2700, le point le plus haut du 30 juin.

La paire s’est déplacée au-dessus de l’indicateur du nuage Ichimoku. Le prix a dépassé les moyennes mobiles sur 50 et 25 jours, tandis que l’indice de force relative (RSI) a dépassé le point neutre.

Par conséquent, les perspectives pour l’USD/CNY sont haussières, le prochain niveau de résistance clé à surveiller étant à 7,3496, le point le plus haut du 8 septembre. Une cassure au-dessus de ce point le verra grimper jusqu’à un sommet de 7,400.

