USD/PKR : la hausse de la roupie pakistanaise pourrait être de courte durée

La roupie pakistanaise tourne à plein régime alors même que le rallye de l’indice du dollar américain (DXY) prend de l’ampleur. La paire USD/PKR a plongé jusqu’à un plus bas de 287,72, le niveau le plus bas depuis le 16 août. Il a plongé de plus de 6 % par rapport au plus haut niveau de ce mois-ci.

Les gains de PKR pourraient être de courte durée

Copy link to section

Le taux de change USD/PKR a surpris de nombreux investisseurs et analystes. Tandis que l’indice du dollar américain (DXY) a bondi à 106,70 dollars, son plus haut niveau depuis novembre de l’année dernière. L’indice a grimpé de près de 7 % depuis le point le plus bas de juillet.

La plupart des devises, dont l’euro, la livre sterling, le franc suisse et le rand sud-africain, se sont toutes effondrées par rapport au dollar américain. Par conséquent, dans une telle situation, on pourrait s’attendre à ce qu’une monnaie risquée comme la roupie pakistanaise figure parmi les moins performantes.

Le dollar américain a bondi alors que les investisseurs restent préoccupés par l’économie. L’indice de peur et d’avidité s’est effondré jusqu’à la zone de peur extrême de 24 tandis que le VIX se rapproche de 20. De plus, les actions américaines ont reculé après que la Fed a indiqué de nouvelles hausses de taux pour lutter contre l’inflation élevée.

On ne sait pas exactement pourquoi la roupie pakistanaise a augmenté puisque le pays est toujours en danger. Une raison probable est que le gouvernement a activement réprimé le commerce illégal du dollar. Justement, le gouvernement lutte contre le marché noir, où les gens achètent et vendent des dollars sans aucune trace. Elle lutte également contre les envois de fonds par les canaux informels.

Ces mesures ont été saluées par de nombreux économistes, qui estiment qu’elles pourraient stimuler la roupie après qu’elle ait plongé à son plus bas niveau jamais enregistré. Cependant, je crois que les fondamentaux du pays restent en difficulté.

D’une part, le Pakistan a un paiement d’un milliard de dollars dû en 2024 et d’autres en septembre 2025 et août 2026. Ces échéances en dollars exerceront probablement davantage de pression sur la roupie pakistanaise. En outre, la roupie reculera probablement avant les prochaines élections générales.

Analyse technique USD/PKR

Copy link to section

Le graphique journalier montre que le taux de change USD/PKR a connu une forte chute libre au cours des dernières semaines. Il s’est effondré d’un maximum de 307,27 à un minimum de 287,76. La paire est passée en dessous des moyennes mobiles exponentielles de 50 et 25 jours. Le prix actuel est important puisqu’il a atteint son plus haut niveau les 12 juin, 26 juillet et 3 août.

Par conséquent, je soupçonne que la paire USD/PKR reprendra sa tendance haussière et retestera le plus haut historique de 307,27. Le stop-loss de cette transaction sera à 280.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.