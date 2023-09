Prédiction du prix du Tron (TRX) alors que le boom de son écosystème DeFi se poursuit

Le prix du Tron (TRX) a poursuivi son remarquable rallye vendredi alors que la demande pour la pièce a bondi. Il a atteint un sommet de 0,090 $, le niveau le plus élevé depuis le 22 juillet. Il se rapproche du sommet annuel de 0,094 $, ce qui en fait l’une des principales crypto-monnaies les plus performantes cette année.

Tron DeFi TVL atteint un niveau record

Tron a surperformé les autres crypto-monnaies, grâce à la solide performance de son écosystème DeFi. Les données de DeFi Llama montrent que la valeur totale verrouillée (TVL) DeFi de Tron a atteint un niveau record de plus de 6,8 milliards de dollars. Tron a commencé l’année avec un TVL de plus de 4,7 milliards de dollars.

Un examen plus approfondi de son écosystème montre que cette croissance esttirée par JustLend, un protocole de prêt et d’emprunt. La TVL du réseau a bondi de plus de 30 % au cours des 30 derniers jours et s’élève désormais à plus de 4,7 milliards de dollars. Les autres grands acteurs de l’écosystème sont stUSDT et JustStables, qui ont respectivement une TVL de plus de 1,7 milliard de dollars et 1,54 milliard de dollars.

D’autres données montrent que Tron est la crypto-monnaie la plus active du secteur. Ses pièces stables sont évaluées à plus de 44,5 milliards de dollars tandis que le nombre d’utilisateurs actifs dans l’écosystème a grimpé à plus de 1,47 million. En revanche, les réseaux comme Ethereum et BNB Chain ont une base d’utilisateurs nettement plus réduite.

Tron s’est également bien comporté grâce à la solide performance de l’USDD, le stablecoin lancé en 2022. Le stablecoin a maintenu son ancrage, grâce à la stratégie de surcollatéralisation.

Plus important encore, le prix du TRX a augmenté en raison de la solide performance du marché de la cryptographie. Bitcoin a grimpé à 27 000 $ tandis que le XRP a grimpé à 0,052 $.

Prévisions de prix du Tron

Le graphique journalier montre que le prix du TRX a été haussier au cours des derniers mois. Tron a renversé le niveau de résistance important à 0,085 $, le point le plus élevé du 28 juillet. Il a également formé un canal ascendant représenté en vert.

Tron a bondi au-dessus des moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 25 et 50 jours, tandis que l’indice de force relative (RSI) et l’oscillateur stochastique (SO) ont dépassé le niveau de surachat. Par conséquent, les perspectives pour la pièce sont haussières, le prochain niveau à surveiller étant de 0,10 $. Le stop-loss de cette transaction sera de 0,085 $.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.