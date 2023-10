Le prix de Solana rebondit alors que l’intérêt ouvert augmente avant le procès SBF

Le prix de Solana (SOL) a poursuivi son retour haussier lundi alors qu’un sentiment d’avidité se propageait sur le marché. La pièce a atteint un sommet de 24,47 $ lundi, le niveau le plus élevé depuis le 15 août. Il a bondi de plus de 39 % par rapport au niveau le plus bas de ce mois-ci.

L’intérêt ouvert SOL augmente

Le prix de Solana a suivi une forte tendance haussière au cours des dernières semaines alors que la demande pour le jeton a bondi. Dans le même temps, les données du marché à terme montrent que l’intérêt ouvert de Solana a bondi ces derniers jours.

Les intérêts ouverts ont atteint 328 millions de dollars lundi, le niveau le plus élevé depuis le 15 août de cette année. Il a culminé à partir d’un minimum de 209 millions de dollars le 2 septembre. La majeure partie de cette participation ouverte concerne Binance et s’élève à plus de 132,9 millions de dollars. Il est suivi de Bybit. OKX, Bitget et dYdX.

L’intérêt ouvert est une mesure importante observée par les investisseurs et les traders. Il s’agit d’un nombre qui indique le nombre de contrats dérivés en cours pour un actif qui n’a pas été réglé. Un chiffre plus élevé est généralement un signe positif.

Le prix de Solana a bondi avant le prochain procès de Sam Bankman-Fried, dont j’ai parlé ici . L’essai est important pour Solana puisqu’il s’agissait de l’un des plus gros titres de FTX et d’Alameda Research. FTX envisage de liquider certains de ses actifs liquides, dont Solana, dans le but de rembourser ses clients.

Pendant ce temps, le prix de Solana a bondi alors que la valeur totale verrouillée (TVL) dans DeFi a fortement augmenté au cours des derniers mois. Le TVL a grimpé à plus de 1,15 milliard de dollars au cours des derniers mois. Les pièces stables dans l’écosystème s’élèvent à plus de 1,58 milliard de dollars. Les plus gros atouts de l’écosystème sont SPL Governance, Streamflow, Marinade Finance et Lido.

Plus important encore, le prix du Solana a augmenté après que Washington a adopté un projet de loi de dépenses à court terme qui a empêché la fermeture du gouvernement.

Prévisions de prix Solana

Le graphique journalier montre que le prix SOL a effectué un retour en force après avoir plongé jusqu’à un plus bas de 17,23 $ le 11 septembre. Il a culminé à 24 dollars, son plus haut niveau depuis le 15 août. La pièce a bondi au-dessus des moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 100 jours, tandis que l’indice de force relative (RSI) a bondi jusqu’au niveau de surachat de 80.

Par conséquent, les perspectives pour Solana sont haussières, le prochain niveau à surveiller étant à 26,15 $, le point le plus élevé de janvier, mars et avril. Un mouvement au-dessus de cette résistance la verra grimper jusqu’à un sommet de 32,32 $ (plus haut du 14 juillet).

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.