Les Perspectives de l’économie mondiale du FMI prévoient un atterrissage en douceur, même si l’économie mondiale « boitille »

Le Fonds monétaire international (FMI) a publié les Perspectives de l’économie mondiale – octobre 2023, qui mettent l’accent sur les risques persistants d’inflation, l’analyse et les prochaines étapes de la politique monétaire mondiale, ainsi que la menace d’une fragmentation plus profonde des chaînes d’approvisionnement en matières premières.

La présentation officielle de l’organisme international comprenait les remarques de Pierre-Olivier Gourinchas, directeur du département de recherche ; Petya Koeva Brooks, directrice adjointe, département de recherche ; et Daniel Leigh, chef de division du Département de la recherche, la discussion étant modérée par Jose Luis De Haro, chargé de communication du FMI.

Projections mondiales

Le rapport note que la croissance mondiale, bien que résiliente au lendemain de la pandémie et du déclenchement de la guerre russo-ukrainienne, est restée relativement lente et inégalement répartie.

Dans ses remarques, Gourinchas a souligné que l’économie mondiale est,

…boitant, pas sprintant.

Dans ses dernières projections, le FMI prévoit que la croissance mondiale pour 2023 s’établira à 3,0 %, tandis que l’année prochaine connaîtra probablement une baisse à 2,9 %, une révision à la baisse de 0,1 % par rapport au rapport précédent et bien en dessous des moyennes historiques.

Source: IMF WEO October 2023

Cependant, comme mentionné précédemment, cette répartition est inégalement répartie.

Source: IMF WEO October 2023

Économies avancées

Les économies avancées font face à des vents contraires difficiles, la croissance globale étant attendue cette année à 1,5 % et à ralentir à 1,4 % l’année suivante.

Alors que les projections de croissance pour les États-Unis ont été révisées à la hausse (à 1,5 % en 2024) en raison d’un consommateur résilient et d’un marché du travail plus fort que prévu, l’UE a connu une révision à la baisse (à 0,7 % en 2023 et à 1,2 % en 2024). % en 2024) suite à une politique monétaire agressive et à la crise énergétique actuelle.

La plus grande économie d’Europe, l’Allemagne, devrait se contracter cette année de 0,5 % avant de renouer avec la croissance en 2024 à 0,9 %.

Marchés émergents

Les marchés émergents et les économies en développement devraient maintenir une croissance supérieure à 4 %, même si les perspectives de la Chine se sont détériorées en grande partie en raison des tensions dans le secteur immobilier et d’autres vents contraires macroéconomiques.

L’effondrement brutal des investissements et de la confiance des consommateurs en Chine constitue une menace majeure pour les perspectives du pays.

Source: IMF WEO October 2023; NBS China; Haver Analytics; Bloomberg Finance

En conséquence, le FMI prévoit que la croissance chinoise s’établira à 3,0 %, 5,0 % et ralentira à 4,2 % en 2022, 2023 et 2024, respectivement.

Au cours des mêmes périodes, les projections de l’Inde ont été révisées à la hausse, passant respectivement à 7,2 %, 6,3 % et 6,3 %.

Les perspectives du Brésil ont également été révisées à la hausse et devraient croître respectivement de 2,9 %, 3,1 % et 1,5 %.

La Russie devrait rebondir après une contraction de 2,1 % en 2022 à 2,2 % en 2023 avant de se modérer à 1,1 % en 2024.

Projections à moyen terme

Depuis le début de la crise financière mondiale, les projections de croissance à moyen terme se sont considérablement affaiblies pour les économies en développement.

Source: IMF WEO October 2023; Pizzzinelli and others (2023); IMF Staff Calculations

En conséquence, les trajectoires de croissance de ces pays devraient continuer à décliner, freinant ainsi la convergence avec les économies avancées.

Le FMI note que cette situation exigerait des réformes globales et bien ciblées, notamment en matière de gouvernance et de renforcement de l’exposition au secteur extérieur.

Risques extrêmes

Selon Gourinchas, l’aggravation de la crise immobilière en Chine, la perturbation et la fragmentation des chaînes de valeur mondiales des matières premières, la hausse des prix des denrées alimentaires et la crise de l’accès aux minéraux constituent des risques importants auxquels l’économie mondiale est aujourd’hui confrontée.

Fragmentation des marchés des matières premières

Le climat géopolitique volatile a entraîné une augmentation d’environ 27 % des prix du pétrole entre juin et septembre 2023, avant la récente baisse.

Cependant, comme nous l’avons évoqué dans cet article précédent, l’instabilité au Moyen-Orient et les retombées potentielles entre les États-Unis et l’Iran pourraient faire grimper considérablement les coûts de l’énergie.

Les auteurs du dernier rapport du FMI ont reconnu que les conflits persistants et les tensions géopolitiques pourraient s’avérer être un risque majeur et entraîner,

… une fragmentation plus grave du commerce des matières premières…

Source: IMF WEO October 2023

Les signes d’une telle fragmentation sur les marchés des matières premières deviennent plus apparents compte tenu de la modération des flux d’IDE et des restrictions commerciales, comme le montre l’image ci-dessus.

Alors que de nombreux pays, en particulier parmi les économies en développement, dépendent fortement d’un à trois fournisseurs seulement pour les intrants essentiels, une fragmentation plus profonde pourrait avoir de graves conséquences sur l’inflation, la sécurité alimentaire, la cohésion sociale et la sécurité nationale dans ces pays.

Source: IMF WEO October 2023

Inflation

Gourinchas a noté que l’inflation reste beaucoup trop élevée, malgré les baisses significatives depuis 2022.

Le FMI s’attend à ce que l’inflation sous-jacente tombe en dessous de l’objectif pour la plupart des pays d’ici 2025.

Source: IMF WEO October 2023

Toutefois, la stabilité des prix est remise en question par les anticipations d’inflation élevées à court terme, qui restent supérieures à l’objectif dans plusieurs pays.

Source: IMF WEO October 2023

Les facteurs inflationnistes resteront préoccupants compte tenu de la forte intégration de la dette publique par les gouvernements depuis la pandémie, en particulier dans le cas des États-Unis.

Malgré cela, les conditions financières ont continué à se détendre malgré des taux d’intérêt plus élevés pendant une longue période, ce qui pourrait également avoir un impact sur la stabilité des prix.

En revisitant la section ci-dessus sur les matières premières et la menace pour la sécurité agricole, le panier d’inflation dans les pays en développement comprend souvent principalement des produits alimentaires.

Comme indiqué dans cet article, plusieurs pays en développement pourraient consacrer plus de 40 % de leur indice de pièces à l’alimentation.

Par conséquent, ces pays peuvent être très sensibles à une forte hausse de l’inflation globale, en raison de pénuries alimentaires.

Atterrissage en douceur et principales recommandations politiques

Sur une note positive, le FMI prévoit qu’un scénario d’atterrissage en douceur pourrait se réaliser, d’autant plus que la consommation aux États-Unis est restée robuste et que le marché du travail devrait connaître une détérioration limitée jusqu’en 2025 (date à laquelle l’inflation devrait revenir à 2 % les niveaux).

Source: IMF WEO October 2023; Haver Analytics; OECD; EuroStat; US BEA; IMF Staff Calculations

En termes de recommandations politiques générales, le panel a abordé la nécessité pour les pays de s’engager dans une collaboration multilatérale et de suivre les règles de l’OMC pour promouvoir des pratiques commerciales saines et sauvegarder le flux de minéraux essentiels nécessaires à la décarbonisation via des « corridors verts » dédiés et des activités agricoles. production via des « couloirs alimentaires ».

Le rapport du FMI note que ces corridors pourraient être un peu plus simples à mettre en œuvre puisqu’ils peuvent se concentrer sur un sous-ensemble de produits de base les plus essentiels.

Ces corridors pourraient être conçus pour garantir l’accès aux produits clés dans tous les pays, en améliorant la sécurité alimentaire et en luttant contre l’aggravation du changement climatique, malgré la probabilité plus élevée de chocs d’offre plus fréquents.

En outre, le FMI espère que les pays membres continueront à œuvrer pour limiter les confrontations géoéconomiques susceptibles de nuire à la prospérité et aux perspectives d’avenir mondiales.