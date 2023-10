L’uranium physique se négocie à son plus haut niveau depuis 12 ans ; est-ce toujours un achat ?

Plus

Plus

Plus

Le mois dernier, j’ai soutenu dans cet article que les actions minières d’uranium sont prometteuses, compte tenu de l’amélioration du sentiment pro-nucléaire. Il est peut-être intéressant d’examiner les performances récentes des investissements dans l’uranium et ce à quoi s’attendre à l’avenir.

Les performances passées récentes sont tout simplement impressionnantes.

Premièrement, le prix au comptant de l’uranium a atteint en septembre son plus haut niveau depuis 12 ans. La performance depuis le début du mois de septembre était de +51,88 % et au cours des cinq dernières années, l’uranium a produit une performance de +21,48 %.

Deuxièmement, les actions des sociétés minières d’uranium, mesurées par l’indice Northshore Global Uranium Mining Index, sont en hausse de +50,61 % depuis le début de l’année et de +25,73 % au cours des cinq dernières années.

Troisièmement, les actions des petites sociétés minières d’uranium, telles que mesurées par l’indice Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index TR, ont gagné +39,03 % depuis le début de l’année et +54,54 % au cours des trois dernières années.

Une comparaison rapide avec d’autres classes d’actifs, l’uranium et les sociétés minières d’uranium, au cours des cinq dernières années, ont surperformé les actions américaines, telles que mesurées par l’indice S&P 500, les obligations américaines et le dollar américain.

Qu’est-ce qui fait monter les prix de l’uranium ?

Copy link to section

La demande en énergie devrait augmenter de façon exponentielle dans les années à venir. De plus, les tensions géopolitiques (l’invasion de l’Ukraine par la Russie a conduit à une course pour réduire la dépendance énergétique russe en Europe et rechercher d’autres alternatives) ont accru le besoin de diversification énergétique.

De plus, le changement climatique ne peut plus être nié. Pour atteindre ces objectifs, les gouvernements doivent investir dans une énergie plus propre.

L’uranium est une solution.

Plus précisément, l’uranium joue un rôle clé dans les petits réacteurs modulaires, qui devraient devenir courants d’ici la fin de la décennie.

Si l’on ajoute le fait que le prix de l’uranium a été déprimé pendant de nombreuses années, on peut dire que le potentiel de hausse reste intact même si l’uranium s’échange à un plus haut depuis 12 ans.