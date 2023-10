Prévisions du cours de l’action Boeing : dégradation de la note alors que les malheurs s’accumulent

Plus

Plus

Plus

Le cours de l’action de Boeing (NYSE : BA) a été sous pression au cours des dernières semaines alors que les inquiétudes concernant les activités de l’entreprise demeurent. Le titre a culminé à 242,90 $ en août, puis a reculé de plus de 20 % pour atteindre 193 $ actuellement.

BA fait face à des vents contraires

Copy link to section

Boeing, le plus grand constructeur aéronautique au monde, a été confronté à de nombreux vents contraires ces dernières années. En 2019, la compagnie a réglé un problème majeur après le crash d’un avion appartenant à la compagnie Ethiopian Airlines. Cela a contraint l’entreprise à immobiliser tous ses Boeing 737 Max, provoquant des pertes de plusieurs milliards de dollars.

L’être ne s’est jamais remis de la crise, même après que l’entreprise ait reçu récemment de nombreuses commandes. Selon le WSJ, le nombre d’avions 737 MAX livrés aux clients s’est écrasé à son plus bas niveau depuis plus de 2 ans. Boeing a également découvert des problèmes avec le Boeing Dreamliner.

https://www.youtube.com/watch?v=aBE4ayRfYNc&pp=ygUXYm9laW5nIGRyZWFtbGluZXIgZmF1bHQ%3D

Les problèmes de Boeing proviennent des difficultés rencontrées par ses principaux fournisseurs. Par exemple, l’entreprise a identifié des trous sur les fuselages fabriqués par Spirit AeroSystems. Spirit a blâmé ses fournisseurs pour le problème. En conséquence, la production des Boeing 737 MAX a chuté de plus de moitié, pour atteindre seulement 38 appareils par mois. Elle n’a fabriqué que 22 avions en septembre.

Le Boeing 737 MAX est l’avion le plus vendu de la société. Et dans une déclaration récente, le PDG de la société a prédit que la société livrerait entre 400 et 450 avions à ses clients cette année.

Les malheurs de Boeing ont profité à Airbus, son principal rival. Dans un rapport publié mardi, Airbus a indiqué avoir livré 55 avions en septembre, portant le total à ce jour à 488. Boeing n’a livré que 371 avions. Airbus a également dépassé Boeing en termes de carnet de commandes total.

Il est probable que l’activité de Boeing continue de ralentir dans les mois à venir en raison du problème du fuselage. Les analystes s’attendent également à ce que Boeing révise à la baisse ses prévisions lorsqu’il publiera ses résultats.

Les résultats de Boeing au deuxième trimestre ont montré que son chiffre d’affaires a grimpé à 19,75 milliards de dollars tandis que sa perte nette s’est élevée à 149 millions de dollars.

Prévisions du cours de l’action Boeing

Copy link to section

Le graphique journalier montre que le cours de l’action BA a connu une forte tendance baissière au cours des dernières semaines. Il a reculé et a retesté l’important niveau de support à 194,48 $, le plus bas niveau de mars et mai.

Ce prix était également le côté inférieur du canal horizontal. Le titre a également formé une figure de croix mortelle, ce qui est généralement un signe baissier. Il est passé en dessous de l’indicateur du nuage Ichimoku. Par conséquent, je soupçonne que le titre continuera de baisser alors que les vendeurs ciblent le prochain niveau psychologique à 180 $.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.