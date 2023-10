USD/PKR : la roupie pakistanaise en hausse depuis 6 semaines mais 2 risques subsistent

Le retour de la roupie pakistanaise s’est poursuivi cette semaine alors même que l’indice du dollar américain (DXY) se situe à son plus haut niveau depuis des mois. Le taux de change USD/PKR a chuté au cours des six dernières semaines consécutives et oscille désormais à son plus bas niveau depuis le 17 juillet. C’est la première fois depuis 2020 que la roupie augmente pendant six semaines consécutives.

Pourquoi la roupie pakistanaise grimpe-t-elle ?

La roupie pakistanaise a connu une performance mouvementée cette année. Il a d’abord atteint son plus haut niveau jamais enregistré en octobre. À son apogée cette année, la paire USD/PKR était 36 % au-dessus du niveau le plus bas de janvier et 104 % au-dessus de son plus bas pandémique.

L’événement clé de cette année a été les négociations avec le Fonds monétaire international (FMI), qui ont accepté de débloquer des liquidités supplémentaires pour le pays. Ces entrées de dollars ont contribué à stabiliser la monnaie dans une certaine mesure.

La roupie pakistanaise a également bondi en raison des mesures prises par le gouvernement du pays pour réprimer la manipulation monétaire. Elle a lancé cette campagne de répression en septembre, une mesure qui, espère-t-elle, l’aidera à empêcher la fuite des capitaux.

Le gouvernement espère également empêcher les opérations de change illégales et le commerce illégal. Dans le cadre de cette répression, le gouvernement s’efforce également de sévir contre les entreprises et les particuliers qui stockent des produits essentiels à l’étranger. Cette opération a rapporté au gouvernement plus de 2,3 millions de dollars et a arrêté plus de 150 personnes.

Le dollar américain a bondi

La hausse de la roupie pakistanaise s’est produite à un moment où le dollar américain s’est apprécié par rapport à la plupart des devises, dont l’euro et la livre sterling. Il a bondi après que la Réserve fédérale a poussé les taux d’intérêt à leur plus haut niveau depuis plus de deux décennies. Procès-verbal publié cette semaine a montré que le comité espère procéder à une nouvelle hausse des taux.

Pourtant, comme je l’ai déjà écrit , la roupie pakistanaise est confrontée à de nombreux risques. Par exemple, il est confronté au risque des prochaines élections au Pakistan, prévues en janvier. De nombreuses monnaies des marchés émergents ont tendance à s’affaiblir en cas d’élections générales.

Les élections au Pakistan sont remarquables en raison des risques politiques croissants dans le pays où Imran Khan a été emprisonné. L’autre risque est que le pays soit confronté à un mur d’échéance pour ses obligations d’un milliard de dollars en avril 2024. En août, le gouvernement a déclaré qu’il espérait reconduire la moitié de ses 24,5 milliards de dollars de dettes arrivant à échéance en 2024.

Par conséquent, la demande de dollars américains pour couvrir ces remboursements d’obligations pourrait faire baisser la roupie pakistanaise au cours des prochains mois.