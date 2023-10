Canon : Cette société du Nikkei 225 ambitionne de devenir la prochaine ASML

Les actions japonaises se sont bien comportées cette année alors que les investisseurs locaux et étrangers – dont Warren Buffett – se sont tournés vers le marché boursier. Les indices Nikkei 22 5 et Topix ont atteint cette année des sommets sur plusieurs décennies.

L’attention se tourne vers Canon

Alors que la plupart des sociétés de l’indice Nikkei 225 ont bien performé cette année, les investisseurs se concentrent désormais sur Canon. Canon est une entreprise réputée pour ses appareils photo, ses imprimantes et ses solutions d’imagerie médicale.

Le cours de l’action Canon a bondi cette année dans le but de perturber l’une des plus grandes industries technologiques. Le titre a atteint son plus haut niveau annuel de 3 860 ¥ en juin de cette année, soit environ 42 % au-dessus de son plus bas niveau de janvier.

La principale raison de cette hausse est que l’entreprise entre dans un nouvel espace désormais dominé par ASML, l’entreprise technologique géante. ASML est la seule entreprise au monde à fabriquer des produits de lithographie pour les entreprises de semi-conducteurs.

Son produit principal est une machine lourde de la taille d’un bus qui coûte plus de 200 millions de dollars. Il est acheté par des sociétés fabuleuses comme Taiwan Semiconductors et GlobalFoundries. En raison de sa complexité, aucune autre entreprise n’a réussi à le remplacer dans l’industrie.

C’est là que Canon entre en jeu. La société a récemment dévoilé une nouvelle structure commerciale axée sur l’industrie et axée sur l’industrie. La société vient de dévoiler le FPA-1200NZ2C, capable de fabriquer des semi-conducteurs aussi fins que 2 nanomètres. Le récent A17 Pro d’Apple est une puce de 3 nanomètres.

Canon se lance dans un secteur qui connaît une forte croissance alors que les pays se précipitent pour devenir indépendants des semi-conducteurs. Les États-Unis et l’Union européenne ont dévoilé des programmes d’incitation de plusieurs milliards de dollars pour séduire les entreprises.

Des entreprises comme Intel, TSMC et GlobalFoundries investissent désormais des milliards pour accroître leur capacité vers d’autres pays comme les États-Unis et l’Allemagne. La Chine s’efforce également de renforcer ses capacités à mesure que ses liens avec les pays occidentaux se renforcent.

Inquiétude pour Canon

L’entrée de Canon dans le secteur est une bonne nouvelle pour les fonderies. D’une part, cela leur donne la possibilité de négocier avec ASML, qui détient le monopole du secteur. On ne sait toujours pas combien coûtera le produit Canon.

Cependant, Canon suscite certaines inquiétudes car il cherche à coexister – et non à détrôner – ASML. Pour des investissements aussi énormes, les fonderies continueront probablement à préférer les produits ASML qu’elles connaissent et aiment.

L’autre préoccupation est que l’industrie des semi-conducteurs pourrait connaître un cycle d’expansion et d’éclatement. Comme je l’ai récemment écrit dans cet article , les investissements en cours pourraient saturer le marché dans les années à venir à mesure que l’offre augmente.

Il y a des signes que cela est en train de se produire. Par exemple, des rumeurs courent selon lesquelles ASML réduirait sa production en raison du ralentissement de la demande pour son produit de lithographie EUV extrême, à mesure que la demande d’Apple ralentirait. Cela explique pourquoi le cours de l’action Canon a chuté de 5,5 % par rapport à son point le plus haut de cette année.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.