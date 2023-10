Axie Infinity (AXS) s’assoit et attend un événement symbolique majeur

Axie Infinity (AXS) et Smooth Love Potion (SLP) sont devenus des anges déchus puisque leurs prix se sont effondrés récemment. SLP, le jeton peu négocié, s’échangeait à 0,0014 $ mardi, soit plus de 90 % en dessous de son plus haut historique. De même, AXS se négociait à 4,30 $, 70 % en dessous du point le plus élevé de cette année.

Déverrouillage du jeton Axie Infinity

Copy link to section

Axie Infinity était l’un des plus grands acteurs de l’industrie des jeux cryptographiques. À son apogée lors de la pandémie de Covid-19, l’écosystème comptait des millions d’utilisateurs du monde entier. Ces utilisateurs adorent jouer avec les Axies et recevoir les récompenses.

Cependant, depuis peu, la plupart de ces personnes sont retournées au travail et à l’école. Beaucoup ont abandonné la crypto après avoir traversé un hiver prolongé. Plus important encore, de nombreux utilisateurs d’Axie Infinity qui ont gagné des jetons AXS et SLP ont vu leur valeur s’évaporer.

Le nombre d’utilisateurs actifs d’Axie Infinity a diminué au cours des derniers mois. Les données compilées par DappRadar montrent que le nombre total d’utilisateurs de l’écosystème a chuté de plus de 24 % au cours des 30 derniers jours, pour atteindre 56 000. Ces utilisateurs ont traité un volume de plus de 953 000 $.

Pour l’avenir, le catalyseur clé d’Axie Infinity est le prochain déverrouillage de jetons d’une valeur de plus de 65 millions de dollars. Les données compilées par TokenUnlocks montrent que ces jetons représentent plus de 11 % du total des pièces de monnaie de l’écosystème.

Axie Infinity a déjà débloqué 181,4 millions de jetons, soit 67 % de l’offre totale. Il reste désormais plus de 64 millions de jetons à débloquer. Le calendrier de déverrouillage se terminera en septembre 2026, ce qui signifie que les détenteurs doivent se préparer à une plus grande dilution.

Les nouveaux jetons seront distribués à l’équipe, aux conseillers, au jeu pour gagner, au fonds de l’écosystème et aux récompenses de mise. Ce déverrouillage aura lieu vendredi cette semaine.

Prévisions de prix d’Axie Infinity

Copy link to section

Graphique AXS de TradingView

Le graphique journalier montre que le jeton AXS a connu une forte tendance baissière au cours des derniers mois. Plus récemment, il s’est déplacé latéralement en dessous du niveau de résistance clé à 5 $. Il est également tombé en dessous du support clé à 4,50 $, le niveau le plus bas de juin.

Le prix de l’AXS est également passé en dessous de la ligne de tendance descendante indiquée en bleu et des moyennes mobiles sur 25 et 50 jours. Par conséquent, le prix d’Axie Infinity restera probablement dans une tendance à la baisse à mesure que la demande pour le jeton diminuera et que l’offre augmentera. Si cela se produit, le jeton tombera probablement en dessous du support de 4,0 $.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.