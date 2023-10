USD/ZAR : le rand sud-africain grimpe après les bonnes nouvelles du FMI

Le taux de change USD/ZAR a dérivé à la baisse cette semaine alors que le rallye de l’indice du dollar américain (DXY) s’est atténué. La paire a reculé jusqu’à un plus bas de 18,75, bien en dessous du plus haut de ce mois-ci de 19,63. Il a augmenté de plus de 12 % par rapport au niveau le plus bas de cette année.

L’indice du dollar américain recule

Copy link to section

Le taux de change du dollar par rapport au rand sud-africain a légèrement reculé alors que l’indice du dollar américain est passé du plus haut de l’année de 108 dollars à 106 dollars. Le recul du DXY s’est produit alors que les investisseurs ont adopté un sentiment de risque, comme en témoigne la solide performance des actions américaines.

Les indices Dow Jones, S&P 500 et Nasdaq 100 ont augmenté de plus de 1 % lundi alors que les pays occidentaux s’efforçaient d’empêcher une guerre à grande échelle en Israël. Joe Biden se rendra dans le pays mercredi en signe de solidarité.

La paire USD/ZAR a également reculé après un rapport relativement positif du FMI. Dans ses prévisions économiques, le FMI estime que l’Afrique du Sud dépassera le Nigeria et l’Égypte pour devenir la plus grande économie d’Afrique. Il s’attend à ce que l’économie atteigne 401 milliards de dollars, contre 395 milliards de dollars pour le Nigeria.

Le Nigeria et l’Afrique du Sud font face à de nombreux défis. Au Nigeria, la monnaie locale est devenue presque sans valeur tandis que la crise énergétique en Afrique du Sud se poursuit. De nombreuses villes et villages sud-africains sont encore alimentés en électricité quelques heures par jour.

Du côté positif, l’inflation en Afrique du Sud a baissé au cours des derniers mois. Les données les plus récentes ont montré que l’inflation annuelle est tombée à 4,7%, le niveau le plus bas depuis plus de deux ans. Ils ont augmenté de 0,9% sur un mois.

L’inflation en Afrique du Sud reste dans la fourchette fixée par la banque centrale, entre 3 % et 6 %. Il est donc probable que la SARB maintienne ses taux au niveau actuel pendant un certain temps. De même, la Fed devrait les laisser inchangés entre 5,25% et 5,50% lors de sa réunion du 1er novembre.

Analyse technique USD/ZAR

Copy link to section

Graphique USD/ZAR par TradingView

En ce qui concerne le graphique journalier, nous constatons que le taux de change USD/ZAR a dérivé à la baisse au cours des derniers jours. Cette cassure s’est produite après que la paire ait formé une configuration en coin ascendant, ce qui est généralement un signe baissier. Il est maintenant passé en dessous des moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 25 et 50 jours. Par conséquent, en raison du biseau ascendant, il est probable que la paire continue de baisser alors que les vendeurs ciblent le support clé à 18,50. Le stop-loss de cette transaction sera à 19,0. Ce point de vue est conforme à mes dernières prévisions concernant le rand sud-africain.