GBP/ZAR : Le grand retour du rand sud-africain est en marche

La vente massive du taux de change de la livre sterling par rapport au rand (GBP/ZAR) s’est poursuivie mercredi après que le Royaume-Uni a publié de fortes données sur l’inflation à la consommation. La paire a glissé jusqu’à un plus bas de 22,78, le plus bas depuis le 31 juillet. Il a plongé d’environ 7,60 % par rapport au point le plus haut de cette année.

Le rand sud-africain continue

Le rand africain fait quelque chose qu’il n’a pas fait depuis des années. La monnaie s’est appréciée par rapport à la livre sterling pendant sept jours consécutifs alors que sa force se poursuit. Le ZAR s’est également apprécié par rapport au dollar américain et à l’euro.

Le GBP/ZAR a poursuivi sa liquidation même après que le Royaume-Uni ait publié de solides données sur l’inflation des consommateurs et des producteurs. Selon l’Office of National Statistics (ONS), l’indice global des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,3 % à 0,5 %.

Cette augmentation s’est traduite par un gain d’une année sur l’autre de 6,7 %, supérieur à l’estimation médiane de 6,6 %. L’inflation sous-jacente, qui tient compte de la volatilité des prix des produits alimentaires et de l’énergie, est passée de 0,1% à 0,5%. Il s’élève à 6,1% sur une base annuelle.

Ces chiffres signifient que la crise du coût de la vie se poursuit au Royaume-Uni, ce qui exerce une pression sur la Banque d’Angleterre (BoE). La banque a maintenu un ton belliciste au cours des derniers mois alors qu’elle tente d’organiser un atterrissage en douceur.

Les analystes estiment que la BoE laissera ses taux d’intérêt inchangés dans les mois à venir. De nouvelles hausses de taux pourraient aggraver la stagflation actuelle. Dans un rapport publié la semaine dernière, le FMI a averti que le Royaume-Uni serait l’économie la plus lente du G7.

Le prochain catalyseur important pour le taux GBP/ZAR sera les prochaines données sur l’inflation en Afrique du Sud. Les économistes interrogés par Reuters s’attendent à ce que les données montrent que l’IPC global est passé de 4,8% en août à 5,3% en septembre. L’inflation sous-jacente devrait chuter à 4,7 %.

Analyse technique GBP/ZAR

Le taux de change de la livre sterling par rapport au ZAR a culminé à 24,74 en juin alors que le rand sud-africain chutait. Il est ensuite retombé à 22,50 en juillet et a rebondi à 24,50. Aujourd’hui, il semble que les ours reprennent le contrôle. Il a transformé le niveau psychologique de 23,00 et le niveau le plus bas de ce mois-ci en support.

La paire est également tombée en dessous des moyennes mobiles sur 25 et 50 jours, tandis que l’indice de force relative (RSI) est tombé en dessous du support à 50. Par conséquent, les perspectives pour la paire sont baissières, le prochain niveau à surveiller étant à 22h50. Une cassure en dessous de ce niveau le fera tomber à 21,85.