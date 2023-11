Le prix de prévente de Memeinator est supérieur à la pièce métaverse tendance de Star Atlas (ATLAS)

La pièce de métavers tendance Star Atlas (ATLAS) a fait des vagues avec son expérience de jeu immersive et la promesse d’une véritable propriété d’actifs dans le jeu. Simultanément, la prévente de Memeinator a généré un buzz important grâce à ses performances impressionnantes.

Dans cet article, nous examinerons les dernières mises à jour sur ces deux projets passionnants.

La crypto-monnaie Star Atlas (ATLAS) est en hausse

Star Atlas (ATLAS) a attiré l’attention de la communauté des fans de cryptomonnaies pour son expérience de jeu de métavers immersive se déroulant dans le monde futuriste de 2620. Au cours de la semaine dernière, le prix d’ATLAS a bondi de 48 % pour s’échanger à 0,0028 $ sur les marchés secondaires.

Graphique des prix d’ATLAS

Star Atlas, un jeu basé sur la blockchain hébergé sur la blockchain Solana, offre aux joueurs la possibilité d’explorer un vaste univers virtuel, de participer à des batailles spatiales, de construire des stations spatiales, d’exploiter des ressources et de forger des alliances avec d’autres joueurs.

Les deux principaux facteurs à l’origine de la récente hausse du prix d’ATLAS sont l’activité accrue enregistrée sur le jeu en ligne Star Atlas et la mise à niveau imminente.

L’intégration du jeu à la technologie de la blockchain permet aux joueurs d’utiliser le jeton ATLAS comme monnaie du jeu pour divers achats et transactions. À mesure que de plus en plus de joueurs s’engagent dans le jeu et son modèle économique associé, la demande de jetons ATLAS a considérablement augmenté.

La fonctionnalité Play-to-Own, qui sera dévoilée dans la prochaine mise à jour de Star Atlas 2.2, devrait améliorer encore l’expérience de jeu en permettant aux joueurs de gagner et de posséder des actifs dans le jeu qui peuvent être échangés contre de la monnaie réelle.

La très attendue mise à jour Star Atlas 2.2

La mise à jour Star Atlas 2.2, qui sera présentée à Breakpoint2023, apporte une gamme d’améliorations intéressantes au jeu.

We heard you wanted to see more 3D SAGE. 🤔



Michael Wagner just finished updating #Breakpoint2023 on what’s coming next the browser-based game.



Watch our work-in-progress showcase of the future SAGE release, Starbased! 👇 pic.twitter.com/yKp9uwqD2M — Star Atlas (@staratlas) November 2, 2023

Les joueurs peuvent anticiper l’introduction d’un aspect jeu de tir à la troisième personne avec de nouvelles armes, ajoutant une nouvelle perspective aux mécanismes de combat. Les combats rassemblant jusqu’à 100 joueurs devraient offrir une expérience de jeu exaltante, alors que la configuration des vaisseaux en chaîne offre des opportunités de personnalisation pour les vaisseaux spatiaux.

De plus, la mise à jour introduira des systèmes de maîtrise des vaisseaux et de progression des joueurs, incitant les joueurs à investir du temps et des efforts dans le jeu. Pour ajouter de la profondeur au récit du jeu, de nouveaux personnages des factions MUD, ONI et Ustur devraient faire leurs débuts. Tous ces ajouts visent à améliorer l’expérience de jeu et à stimuler l’engagement des joueurs.

Une nouvelle pièce de monnaie défiant ATLAS

Alors que Star Atlas (ATLAS) place la barre haute pour les jeux de métavers, Memeinator est un autre projet de crypto-monnaie qui a fait tourner les têtes. Memeinator est un nouveau projet passionnant qui a généré du buzz dans le monde des crypto-monnaies. Ce projet a retenu l’attention des investisseurs en raison de son approche unique et de ses fonctionnalités innovantes.

Memeinator est actuellement dans sa phase de prévente, et ce qui le distingue, ce sont ses performances impressionnantes. Lors de la cinquième étape de la prévente, Memeinator a franchi le cap remarquable de 1,3 million $ de fonds levés. Cela témoigne de la confiance de la communauté dans le projet et de son potentiel.

Un point d’intérêt notable est la comparaison entre le prix de prévente de Memeinator et le prix du jeton Star Atlas (ATLAS). À la cinquième étape actuelle, le prix du jeton natif de Memeinator, MMTR, est de 0,0125 $ et devrait passer à 0,0133 $ lors de la prochaine étape. En revanche, ATLAS se négociait à environ 0,0028 $, ce qui est nettement inférieur au prix du jeton MMTR.

Alors que Star Atlas (ATLAS) a connu des mouvements de prix importants en raison de l’augmentation de l’activité dans le jeu et de l’anticipation de la prochaine mise à jour 2.2, la prévente de Memeinator a également fait des vagues. Les investisseurs ont reconnu le potentiel de Memeinator, et les performances impressionnantes de la prévente reflètent le fort soutien de la communauté au projet.

Faut-il investir dans Memeinator ?

Les investisseurs et les passionnés de crypto-monnaies peuvent se demander ce qui fait de Memeinator un choix attrayant. Même si nous n’approuvons aucun investissement, il est essentiel de fournir une perspective informative.

Le succès de la phase de prévente de Memeinator, associé à l’enthousiasme entourant le projet, suggère qu’il a suscité l’intérêt d’une partie importante de la communauté crypto. Cependant, comme pour tout investissement, les investisseurs potentiels doivent effectuer des recherches approfondies, tenir compte de leur tolérance au risque et prendre des décisions éclairées en fonction de leur situation financière.

Il est également important de garder à l’esprit que les pièces de mème, tout comme les autres crypto-monnaies, sont extrêmement volatiles et que tout investissement dans des pièces de mème doit être abordé avec prudence.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.