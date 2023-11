Meme coin revient en force, un catalyseur positif pour Shiba Memu

Les prix du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies ont rejoint le marché boursier lors d’une forte reprise la semaine dernière alors que les conditions économiques s’amélioraient. BTC a atteint un sommet de 35 200 $, tandis que la capitalisation boursière combinée de toutes les pièces a bondi à plus de 1,32 billion $.

La montée en puissance du Bitcoin a coïncidé avec le grand retour des marchés boursiers alors que les indices Dow Jones, Nasdaq 100 et S&P 500 ont connu leur meilleure semaine depuis des mois. Les rendements obligataires, l’indice du dollar américain (DXY), et le prix du pétrole brut a chuté.

Le principal catalyseur de cette tendance est la décision de la Réserve fédérale et les données relativement faibles sur les salaires non agricoles (NFP) aux États-Unis. Ces chiffres impliquent que la Fed maintiendra probablement son taux d’intérêt intact dans les mois à venir et sa baisse en 2024.

Les jetons Meme Coin ont bien fonctionné

Un examen plus approfondi du marché de la cryptographie montre que les pièces meme se sont bien comportées au cours des derniers mois. Vendredi, nous avons écrit que Memecoin (MEME) était devenue une crypto-monnaie majeure à mesure que son prix montait en flèche. Sa capitalisation boursière a grimpé à plus de 200 millions $, même si son site Web indique clairement qu’elle n’a aucune utilité.

D’autres pièces de mème ont récemment augmenté. Le prix de Pepe a fortement bondi, lui conférant une capitalisation boursière de plus de 400 millions $. Taboo Token, une crypto-monnaie destinée à l’industrie pour adultes, a également vu son prix grimper en flèche, lui conférant une capitalisation boursière de plus de 30 millions $.

Cette vague de pièces de mème coïncide avec la montée de l’indice de peur et de cupidité. Les données de CoinMarketCap montrent que l’indice a atteint la zone de cupidité de 72. Dans la plupart des cas, Bitcoin et les autres crypto-monnaies augmentent lorsque les investisseurs sont généralement avides sur le marché.

Au cœur de cette cupidité réside le sentiment que la Réserve fédérale va s’engager dans une phase d’assouplissement. De plus, certains signes indiquent que l’économie américaine ralentit en raison du resserrement des conditions monétaires.

La prévente de Shiba Memu continue

L’essor des pièces de mème a poussé de nombreux investisseurs à rechercher la prochaine grande nouveauté du secteur. Cela explique pourquoi de nombreux investisseurs ont réorienté leurs ressources vers les prochaines pièces de mème, dont certaines sont en prévente.

Shiba Memu, l’une des pièces de mème émergentes les plus populaires, a levé plus de 4,36 millions $ auprès d’investisseurs au cours des derniers mois. Les développeurs espèrent pouvoir récolter beaucoup plus d’argent grâce à la demande croissante. En conséquence, ils ont désormais prolongé la prévente jusqu’à fin du mois de décembre.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.