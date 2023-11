Faible mais supérieur aux attentes, le PIB britannique ne parvient pas à ébranler le GBPUSD

Dans le communiqué d’aujourd’hui, l’Office of National Statistics (ONS) a annoncé que le très attendu PIB du troisième trimestre s’est amélioré de 0,6 % en glissement annuel, ce qui est conforme aux estimations du marché et inchangé par rapport aux résultats du deuxième trimestre.

Ce chiffre était également supérieur aux estimations consensuelles de 0,5%, telles que rapportées par TradingEconomics.com.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Source: TradingEconomics.com

Cela dit, il s’agit de la croissance la plus faible enregistrée depuis avril 2021, qui avait connu une contraction de 6,7 % en glissement annuel dans un contexte de crise sanitaire mondiale.

Sur une base trimestrielle, les données n’ont montré aucune croissance à 0,0% en glissement trimestriel pour le PIB du troisième trimestre, bien que cela ait surperformé les estimations consensuelles de (-)0,1% en glissement trimestriel.

Il s’agit également de la croissance la plus faible depuis quatre trimestres.

Source: TradingEconomics.com

Pour le mois de septembre 2023, le PIB du Royaume-Uni a augmenté de 1,3 % en glissement annuel, contre 0,5 % en glissement annuel pour août 2023.

La moyenne sur 3 mois du PIB est restée stable à 0,0% mais a surperformé les estimations consensuelles de (-)0,1% tout en étant en deçà de la lecture précédente de 0,3%.

Dans l’ensemble, la hausse annualisée a probablement été un soulagement pour les marchés, mais l’économie continue de maintenir une trajectoire de croissance timide cette année, en proie à l’inflation la plus élevée parmi les économies avancées, à des coûts énergétiques insoutenables, à une politique monétaire restrictive et aux craintes d’une récession imminente.

Autres publications de données économiques

Copy link to section

Sur une base annuelle, la production industrielle et la production manufacturière ont augmenté respectivement de 1,5% sur un an et de 3,0% sur un an pour le mois de septembre 2023.

Cependant, sur une base mensuelle, la production industrielle n’a enregistré aucune croissance à 0,0% MoM, même si elle était supérieure à la contraction du mois précédent de (-)0,5% MoM.

La production manufacturière s’est fortement améliorée, passant de (-)0,7% MoM en août 2023 à 0,1% MoM dans le dernier rapport.

Les données préliminaires sur l’investissement des entreprises ont enregistré une légère hausse de 2,8 % en glissement annuel, mais un net ralentissement par rapport aux 9,2 % en glissement annuel du trimestre précédent.

En outre, ce chiffre était bien inférieur aux prévisions du marché, qui étaient de plus de 6 % sur un an.

Les commandes dans la construction ont poursuivi leur forte baisse, en baisse de (-)20,0% sur un an par rapport aux (-)17,6% sur un an du rapport précédent.

Il s’agit d’un coup dur compte tenu des estimations de croissance positive parmi les analystes du secteur de TradingEconomics.com.

Le point positif est venu de la production de construction qui a augmenté de 2,8 % en glissement annuel en septembre 2023, soit plus que le rapport précédent qui affichait une croissance de 1,8 % en glissement annuel.

Source: TradingEconomics.com

La livre sterling

Copy link to section

Face à la montée des craintes mondiales d’une forte récession, plusieurs banques centrales clés ont pour le moment suspendu leurs hausses de taux.

Cela inclut la Banque d’Angleterre, dont les décideurs politiques ont maintenu le taux d’escompte à 5,25 % lors de leur réunion de novembre.

Bien que les données du PIB aient été largement supérieures aux attentes du marché, la paire GBPUSD n’a pas montré beaucoup de dynamique.

La paire de devises s’échange à 1,2221 au moment de la rédaction, légèrement au-dessus du plus bas de la séance de 1,2211.

En baisse constante depuis qu’elle a atteint un plus haut de 52 semaines à 1,3142 à la mi-juillet 2023, la livre sterling aura du mal à prendre un élan significatif sans au moins franchir les niveaux de 1,240.

Toutefois, compte tenu des perspectives relativement faibles d’évolution de l’économie britannique, il semble peu probable que cet objectif soit atteint de manière durable.

L’inflation constitue un frein crucial, l’IPC de septembre s’établissant à 6,7 % en glissement annuel et l’inflation sous-jacente restant élevée à 6,1 % en glissement annuel.

Malgré l’accélération du niveau des prix, les réductions de taux devraient entrer en vigueur en 2024, tandis que l’ Institut national de recherche économique et sociale (NIESR) estime à trois chances sur cinq que l’économie entre en récession d’ici 2024.

Le rapport suggère que pour se défendre contre la crise du coût de la vie dans les segments démographiques économiquement les plus faibles du Royaume-Uni, il faudrait :

… une augmentation de revenu de 4 000 £ par an (pour les 10 % les plus pauvres de la population) pour avoir le même niveau de vie dont ils bénéficiaient l’année précédant l’arrivée de Covid-19.

Cela indique que le gouvernement va probablement devoir effectuer des paiements de soutien et investir dans des politiques sociales supplémentaires, renonçant peut-être au moins à un certain potentiel de croissance à l’avenir.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.